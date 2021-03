Covid-19: las condiciones que debes CUMPLIR, a pesar de estar VACUNADO, para visitar a familiares

Ahora que ha crecido el número de personas vacunadas contra Covid-19 en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que quienes ya hayan completado el esquema, pueden visitar a sus familiares y amigos que aún no hayan sido inoculados. Pero, para evitar riesgos, se estipulan una serie de condiciones para dichos encuentros.

Los CDC determinan que los estadounidenses que ya recibieron las dos dosis correspondientes de Pfizer, Moderna o la única aplicación de Johnson & Johnson, presentan un muy bajo riesgo de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19. Por ende, pueden comenzar a reanudar algunas de sus actividades, siempre y cuando lo hagan con precauciones.

Durante una sesión informativa vía web, realizada el lunes pasado, los funcionarios de la institución declararon que las personas vacunadas pueden sentirse en libertad de visitar a sus familiares y amigos no vacunados sin restricciones. Pero las reuniones deben limitarse a un hogar a la vez para reducir la posibilidad de contagio, en especial entre aquellos que no han recibido la inyección.

Además, se sugiere que se reúnan únicamente con aquellas personas que tampoco tengan grandes riesgos de desarrollar un cuadro grave de Covid-19.

"En el contexto de que las personas no vacunadas pertenecen a un solo hogar, y todas las personas no vacunadas tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave de covid-19, no se necesitan medidas de prevención, por lo que estas visitas podrían realizarse en interiores sin mascarilla o distanciamiento físico" declaró Tami Skoff, epidemióloga de los CDC en el Equipo de Guías Clínicas del Grupo de Trabajo sobre Vacunas.