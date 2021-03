Seis libros infantiles de Dr. Seuss serán DESCONTINUADOS por incluir contenido RACISTA

El mundo se está adaptando constantemente para erradicar narrativas discriminatorias e hirientes. Siguiendo esa línea, seis libros escritos por Dr. Seuss dejarán de publicarse de manera definitiva al contener imágenes racistas e insensibles. En consecuencia, dentro de poco ya no podrán encontrarse a la venta.

La decisión fue tomada por la propia empresa que preserva y protege el legado del famoso autor, llamada Dr. Seuss Enterprises y la cual es administrada por la familia del creador. La noticia se dio a conocer a través un comunicado publicado este martes 2 de marzo, lo que coincidió con el natalicio del fallecido escritor y caricaturista.

Retrato de Dr. Seuss en el museo The Amazing World of Dr. Seuss. Foto: AP

Los libros que serán descontinuados son "McElligot’s Pool", "On Beyond Zebra!", "Scrambled Eggs Super", "And to Think That I Saw It on Mulberry Stree", "The Cat’s Quizzer" y "If I Ran the Zoo". Estas obras cuentan con representaciones racistas que podrían vulnerar a distintas comunidades.

Por ejemplo, en "If I Ran the Zoo" se muestra un dibujo de dos hombres africanos descalzos, usando lo que parecen ser faldas de grama y el cabello atado sobre sus cabezas. Mientras que en "And to Think That I Saw It on Mulberry Street" hay una ilustración de una persona de origen asiático, la cual lleva un sombrero cónico y come de un bol con unos palillos chinos.

Noticias Relacionadas ¿Discriminación? EXPULSAN a familia judía de VUELO porque BEBÉ no tenía cubrebocas y las redes EXPLOTAN

"And to think that I saw it on Mulberry Street" de Dr. Seuss. Foto: AP

La compañía decidió eliminar dichos libros desde el año pasado, pero será hasta ahora que se tomarán medidas para eliminar las obras que cuenten con imágenes discriminatorias, las cuales pueden influir negativamente en el aprendizaje de la población infantil, que es la principal audiencia de la obra de Dr. Seuss.

"Estos libros presentan gente de maneras que son hirientes y erradas. El cese de ventas de estos libros es sólo parte de nuestro compromiso y nuestro plan más amplio para asegurarnos de que el catálogo de Dr. Seuss Enterprises represente y apoye a todas las comunidades y familias" expresó el comunicado.

A pesar de que las creaciones del autor continúan siendo bastante populares, diversas instituciones han preferido apartarse de sus textos para ofrecerle a los niños lecturas con valores más inclusivos. Por ende, esta medida busca otorgar una visión respetuosa hacia todas las personas.

Además, Dr. Seuss Enterprises asegura estar comprometida a escuchar y aprender del público así como continuar revisando su portafolio.

DFC