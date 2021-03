Mujer se DESPLOMÓ sobre la mesa mientras cenaba; descubrieron un RARO y SILENCIOSO padecimiento

En ocasiones, los problemas de salud se manifiestan en el momento menos esperado. Esperanza Pérez, una residente de Miami, lo vivió en carne propia y estuvo a punto de perder la vida mientras cenaba en compañía de su hija. Ahora, cuenta su historia para crear conciencia en otras personas.

Todo ocurrió hace 9 años, mientras ambas mujeres estaban sentadas en un restaurante, a punto de empezar a comer. Esperanza, quien tenía 62 años, comenzó a sentirse mareada, lo cual su hija notó de inmediato, así lo contó la afectada, siguiendo el relato de su propia hija, a El Miami Herald.

"Y entonces, me desplomé sobre la mesa. Se dio cuenta de que algo iba muy mal. Alguien la ayudó a ponerme en el suelo. No estaba segura de lo que ocurría. Dijo que me puse muy rígida. La gente pensaba que estaba teniendo una convulsión y ella sabía que no era así”.