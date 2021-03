Abogado de Emma Coronel enfurece e INSULTA a una periodista durante entrevista en vivo

El caso de Emma Coronel ha cobrado gran importancia, pues han surgido toda serie de incógnitas sobre su vida personal y lo que sucederá con las hijas que tuvo junto a su esposo el narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán, algo que logró enfurecer a su abogado durante una entrevista.

Jeffrey Lichtman fue entrevistado por Satcha Pretto para el programa “Despierta América”, aunque en cuestión de minutos comenzó a subir de tono la conversación y el abogado mostró su enojo ante las preguntas de la periodista, que finalmente lograron incomodarlo.

Pretto cuestionó al abogado sobre el proceso legal que enfrenta Emma Coronel desde una cárcel en Estados Unidos, pero al ser cuestionado por las hijas de la exreina de belleza, María Joaquina y Emalí Guadalupe, éste estalló en contra de la periodista.

El abogado no dudó en comenzar a externar su molestia e incomodidad ante las preguntas de la periodista, por lo que lanzó insultos a Pretto llamándola “idiota” y finalmente ella dio por terminada la entrevista.

¿Qué molesto a Jeffrey Lichtman?

Pretto cuestionó al abogado Jeffrey Lichtman sobre quién era la persona que se hacía cargo de las gemelas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán mientras sus padres se encuentran en prisión, y durante el proceso legal de la exmodelo.

Ante las preguntas el abogado externó su molestia a la presentadora de televisión y la cuestionó sobre si era correcto realizar esas preguntas, pues revelar esa información podría poner en riesgo a las niñas ante los enemigos de su clienta.

“Si no te importa, si está bien contigo, no quiero ofender a nadie, no te lo voy a decir, no te voy a decir con quién están, seguro las niñas están bien”, dijo el abogado, a lo que la periodista respondió que él estaba usando un tono agresivo contra ella.

“Tú también eres un poco agresiva preguntándome dónde están las niñas, ellas corren peligro”, respondió el abogado. Finalmente y luego de hacerse de palabras, la presentadora puso fin a la entrevista cuando el abogado la insultó llamándola “idiota”.

Los comentarios en las redes sociales se dividieron luego de la entrevista, entre quienes apoyaron a la presentadora y aquellos que señalaron lo correcto e incorrecto de haber realizado esas preguntas.

Con información de medios

cvg