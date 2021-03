¿Karma? Por burlarse, la IRA de Trump alcanza a Biden; así se CAYERON: VIDEOS

Este viernes, el presidente Joe Biden tuvo un accidentado inicio del día, al resbalar en las escaleras mientras abordaba el avión presidencial. Las redes sociales no solamente volvieron el momento viral, sino también recordaron que hace menos de medio año, el demócrata se burló de Donald Trump por una situación similar.

"Miren cómo pisa él y miren cómo piso yo", dijo el mandatario luego de ver un video en el que aparece el republicano descendiendo con cuidado por una rampa, tras dar un discurso.

“Vean cómo yo subo rápidamente las rampas y el tropieza al bajarlas”, volvió a resaltar el actual líder de EU.

Sin embargo, ahora fue Biden quien se enfrentó a una “pendiente resbaladiza”, en las escaleras del Air Force One, que lo hizo resbalar no una ni dos, sino tres veces mientras intentaba llegar hasta la puerta de la aeronave.

En septiembre de 2020, circuló un video en el que se ve al expresidente bajar lentamente junto a un general, por una rampa en West Point, tras dar un discurso de graduación. En él, se puede observar que va con mucho cuidando, mientras su compañero lo mira de cerca.

El incidente no pasó desapercibido, pues el propio expresidente volvió a tocar el tema un par de veces. Y señaló que prefería descender con cuidado, antes de tener una caída que seguramente podría poner en duda su imagen personal.

"Después de que llegaron los helicópteros, se levantaron los sombreros, el general dijo: Señor, ¿está listo? Dije, estoy listo. Y me llevó a una rampa que era larga, empinada y resbaladiza. Y dije, tengo un problema porque uso, ya sabes, los zapatos de suela de cuero. Puedo mostrártelas si quieres. Misma pareja. Y sabes a lo que me refiero, son resbaladizos. Me gustan más que la goma porque no se enganchan. Entonces son mejores para esto. Pero no son buenos para rampas. Le dije: General, tengo un problema aquí. Esa rampa está resbaladiza”, dijo a The Wall Street Journal".