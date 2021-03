FUERTES IMÁGENES: Hombre desnudo y cubierto de sangre ataca a policía de EU

Ethan Freeman, un hombre de 37 años de edad, murió a manos del policía Matthew Yao quien le disparó a Freeman luego de que éste lo amenazó con un pedazo de madera y comenzara a perseguirlo "lleno de ira". Según el reporte de las autoridades Ethan estaba bajo el influjo de drogas al momento de su muerte, se apuntó que esa fue la probable razón por la que estaba desnudo y lleno de sangre tras tener un accidente en su departamento.

Los hechos se registraron en octubre de 2020, fue hasta esta semana de marzo del 2021 en la que se informó el estado legal del uniformado que mató a Ethan Freeman.

Así sucedió el incidente en New Hampshire

La Oficina del Fiscal General de New Hampshire anunció el pasado martes 16 de marzo que el oficial de policía de Thornton, Matthew Yao, estaba legalmente justificado por la muerte a tiros de Ethan Freeman en octubre pasado.

"Era razonable que el oficial Yao creyera que el Sr. Freemen representaba un ataque mortal inminente", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Superior Peter Hinckley.

La tarde del 19 de octubre de 2020, alrededor de las 4 pm, el propietario del hogar de Freeman informó que escuchó conmoción en el apartamento de Freeman, como cosas destrozadas y rotas. Freeman comenzó a gritar que se había cortado y estaba sangrando. El propietario llamó a la madre de Freeman y luego llamó al 911. El policía Matthew Yao fue el primero en llegar.

Los momentos que siguen, capturados con la cámara corporal de Yao, muestran a Freeman en su peor momento. Yao ve a Freeman en su apartamento, desnudo y cubierto de sangre con una herida abierta en la cabeza.

Freeman también está blandiendo un mueble roto en una mano. Amenaza a Yao y carga contra él. En este punto, Yao saca su pistola de servicio.

A lo largo del encuentro, Yao hace numerosos intentos de involucrar a Freeman y calmarlo. Yao también llama e informa que está siendo amenazado. Aquí es cuando Freeman comienza a cargar contra Yao.

El policía temía morir a manos del hombre ensangrentado

Yao grita varias veces para que Freeman se detenga, pero avanza rápidamente hacia el oficial que se retira. Freeman camina con una evidente cojera mientras avanza hacia Yao, pero Hinckley dijo que parece que estará con el oficial en segundos y Yao en este punto teme que Freeman lo lastime seriamente o lo mate. Freeman ignora las órdenes de detenerse y Yao dispara dos tiros.

Hinckley dijo que Yao luego brinda atención médica de emergencia a Freeman hasta que llega una ambulancia. Freeman murió en el lugar.

En el momento en que avanzaba hacia el oficial, Freeman no estaba armado y Yao no creía que estuviera armado, según Hinckley.

Yao, un veterano de tres años en el departamento de policía de Thornton en el momento del tiroteo, todavía está en la fuerza, dijo Hinckley. Si bien Yao tenía armas no letales sobre él durante el encuentro, como un Taser y un spray de pimienta, Hinckley dijo que Yao temía no tener tiempo para enfundar el arma y sacar un arma no letal a tiempo cuando Freeman comenzó a avanzar hacia él.

"Nuestro papel no es adivinar lo que hicieron los oficiales, sino determinar si el tiroteo siguió la ley", dijo Hinckley.

Dado que Yao temió la fuerza letal de un Freeman casi perturbado, su uso de fuerza letal estaba justificado, según Hinckley.

Ve el video que muestra la escena: