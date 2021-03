¡Qué tierno! Viejita de 102 años se une a clase de GIMNASIA y baila con su bisnieto: VIDEO

No hay duda de que la pandemia nos ha cambiado la vida, aunque no todo ha sido malo. El confinamiento nos ha permitido pasar más tiempo con nuestros seres queridos y realizar más actividades con ellos que antes no podíamos: desde ver series, aprender a cocinar, o, por qué no, acompañar a nuestros familiares en sus clases virtuales.

Así lo hizo, Julia Fulkerson, una mujer de Arizona de 102 años, quien ha enternecido a las redes sociales por protagonizar un divertido momento junto a su bisnieto.

Según las imágenes difundidas por la madre del pequeño, Angie Contreras, la mujer de la tercera edad se une a la clase de gimnasia de Brody, de 6 años, haciendo diferentes ejercicios junto a su bisnieto, como marchar y alzar los brazos con una energía que ya quisiéramos muchos.

"La bisabuela estaba bailando por los alrededores y tomando clases de educación física", dijo el menor en declaraciones al medio KETV.

Durante todo el video, se observa como la anciana y el niño disfrutan de la mutua compañía, mientras se mueven y saltan por la sala de su hogar.

Por supuesto, el mencionado clip miles de reproducciones y cientos de "Me gusta" en las diferentes redes sociales. Distintos medios han retomado el video que aquí te compartimos:

Angie Contreras indicó en su publicación que había pasado un tiempo que no visitaban a la bisabuela, por el coronavirus.

“Por fin podemos pasar tiempo con la bisabuela de Brody de manera segura (...) Tiene 102 años y hoy Brody la ha presentado en su clase de primero de primaria, ha disfrutado con él de una clase de educación física. Fue uno de los momentos más especiales que hemos vivido”, se lee en la publicación difundida por la madre.

Sin embargo, debido a que ya recibieron la vacuna contra la COVID-19, pudieron realizar la visita, que acabó en un enternecedor momento viral.

"Me moría de la risa mientras grababa video tras video", dijo Contreras al citado medio.

