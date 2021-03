1 de cada 5 personas se INFECTARON de Covid-19 'SIN SABER', revela prueba de SANGRE en EU

Durante la primera semana de marzo la Cruz Roja de Estados Unidos reveló que aproximadamente 1 de cada 5 personas que participaron en su estudio tiene anticuerpos en la sangre contra el Covid-19; es decir, que algún momento se infectaron del Covid-19. Es decir, más del 20% de las donaciones de sangre no vacunadas tenían los anticuerpos.

A mediados de junio de 2020 y principios de marzo de 2021, la Cruz Roja en EU evaluó alrededor de 3.3 millones de donaciones de personas que aún no tenían la vacuna contra el Covid-19 en 44 estados para detectar la presencia de anticuerpos del coronavirus. En general, son del 7.5% de las donaciones examinadas en ese tiempo dieron positivo por anticuerpos de Covid-19.

Es decir que e smuy probable se infectaron con el coronavirus en algún momento. Independientemente de si se dieron cuenta o no, aunque según el estudio la mayoría , no tienen una cifra exacta, no presentó síntomas y por lo tanto puede que ni se enteraran. Según la Cruz Roja, la prevalencia de anticuerpos entre los donantes de sangre no vacunados aumentó con el tiempo, a medida que aumentaban los casos en todo el país.

Los anticuerpos aumentaron por MES

De acuerdo con datos recabados por CNN, los anticuerpos aumentaron a un alto costo y es que cada mes más personas presentaban esta condición al mismo tiempo que miles morían por no aguantar la agresividad con la que el virus atacaba sus cuerpos.

Alrededor del 1,5% de las donaciones analizadas en la primera semana de julio dieron positivo por anticuerpos de Covid-19. Para octubre aumentó casi el 4%, en enero 12%, ya para marzo de 2021 alcanzaron casi el 21% de las donaciones analizadas.

EU alcanzaría INMUNIDAD de rebaño al COVID-19 en VERANO

Joe Biden explicó que Estados Unidos podría acercarse a la inmunidad colectiva, o de rebaño, al Covid-19 para el verano y meses antes; es decir, en primavera podrían realizar la vacunación masiva. Cabe destacar que durante la gestión de la pandemia de Donald Trump, el cubrebocas no era obligatorio ni tenían un plan para aplicar la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2.

"Estoy seguro de que para el verano estaremos bien encaminados hacia la inmunidad de rebaño", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El Presidente estadounidense dijo que esta inmunidad podría alcanzarse una vez que las vacunas, que actualmente distribuyen de a poco en un país con 328 millones de habitantes, y que estén disponibles para el público general; lo que como ya mencionamos podría suceder en unos meses de este 2021.

"Creo que seremos capaces de hacer eso esta primavera, pero será un desafío logístico que excederá todo lo que hayamos probado en este país", dijo Biden.

