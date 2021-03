Calvicie por COVID-19, ¿CÓMO evitar que se te caiga más cabello?

Después de las infecciones de COVID-19, es normal que el cuerpo de las personas tenga algunas secuelas, entre las que se encuentran la pérdida de cabello y la calvicie.

De acuerdo con la BBC, una investigación realizada en México, Estados Unidos y Suecia halló que la caída del cabello es un síntoma del COVID-19 prolongado, y afecta hasta en un 25 % de los casos. Además, puede ser una situación constante que incluso tarda años en recuperarse.

El medio reporta que los especialistas todavía no saben a ciencia cierta qué es lo que genera este problema, pero hay dos principales cosas que podrían desencadenarlo. Para comenzar, es normal que el efluvio telógeno, como se denomina a la pérdida constante del cabello, aparezca después de infecciones virales.

De hecho, este suele darse en pacientes recuperados de otras enfermedades como el zika. Así mismo, el estrés que acompaña al coronavirus también puede agravar la situación.

Andrew Messenger, profesor emérito de la Universidad de Sheffield explicó a BBC que esta pérdida de la cabellera puede darse en dos situaciones distintas. La primera es el efluvio telógeno en el que se pierde una cantidad de cabellos superior a los 300 por día, y la segunda es la alopecia areata, en la cual se cae por “parches” redondos.

Para combatir ambos problemas lo más adecuado es acudir a un dermatólogo que analice la situación de cada persona.

"Los tratamientos serían los mismos que ya hemos adoptado. No existe un tratamiento comprobado contra el efluvio telógeno porque es una condición que se recupera espontáneamente. Algunas personas son tratadas con minoxidil o lociones capilares, pero no hay estudios sólidos que certifiquen su eficacia", dijo.

El profesor destacó que estos pueden potencializarse si se combinan con otras condiciones como una deficiencia de hierro, el estrés o factores hereditarios.

"Para las personas que han perdido mucho peso o tienen deficiencia de hierro, es importante que mantengan una buena dieta. En el caso de la alopecia areata, la covid-19 no daría lugar a ningún tratamiento que no sea el que normalmente adoptamos. Algunos países adoptan fármacos inmunosupresores (pero la Sociedad Brasileña de Dermatología dice que la efectividad de este enfoque no ha sido probada)”, puntualizó.