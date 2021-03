Niños, al final de la lista para recibir vacuna anticovid

A un año de que la OMS declaró pandemia por el COVID-19 (11 de marzo de 2020), los niños son el sector con menor prioridad de atención, al ser el grupo con menos incidencia de muerte, por lo que son los últimos en la lista para vacunarse.

Según un estudio publicado por el British Medical Journal, el riesgo de que los pequeños enfermen de gravedad por el coronavirus es muy bajo (la tasa de mortalidad es de 1%, en promedio), aunque aquellos con obesidad y otros padecimientos subyacentes son población de riesgo.

No obstante, y pese al bajo riesgo, los niños sí tienen un papel importante en la propagación como "portadores ocultos", por lo que su inmunización debería ser prioritaria.

"Es poco probable que podamos lograr la inmunidad de grupo sin vacunar a los niños… este es el eje para que todo vuelva a la normalidad", declaró la profesora de pediatría en la Universidad Drexel, Sarah Long.

En el mundo aún no ha sido aprobada ninguna vacuna contra el COVID para los menores de edad, pero ya se están realizando ensayos clínicos.

A mediados de febrero se informó que la dosis desarrollada por Oxford y el laboratorio AstraZeneca inició pruebas en pequeños de entre 6 y 17 años de edad, en Estados Unidos también se realizan ensayos con las inmunizaciones de Pfizer/BioNTech y Moderna en mayores de 12 años.

La American Academy of Pediatrics de Estados Unidos recomendó que niños y adolescentes se vacunen lo más pronto posible para que puedan volver de forma segura a clases.

Y es que la pandemia ha golpeado el desarrollo social y emocional de los menores, y se teme secuelas en sus procesos de aprendizaje.

"Se ha experimentado un incremento de los síntomas de depresión y ansiedad, así como de los trastornos del sueño. La tendencia es ascendente", declaró Christopher Pieh, coautor de un estudio realizado por la Universidad Danubio de Krems y la Universidad de Medicina de Viena, que revela que 56% de los adolescentes tienen síntomas depresivos y 16% pensamientos suicidas.

El experto Anthony Fauci ha dicho que espera que para inicio del ciclo escolar ya haya vacunas disponibles para los pequeños; no obstante, científicos más realistas creen que esto no ocurrirá sino a finales de año, y no para menores de seis años.

Por ALEJANDRA MARTÍNEZ.

