¿Se acerca el fin? Papa Francisco hace extraña profecía sobre su muerte

La muerte es una condición inevitable del ser humano y aunque es algo por lo que todos pasaremos, saber el lugar de nuestra muerte es algo que no podemos imaginar, por ello ha llamado la atención las recientes declaraciones del Papa Francisco quien habló sobre su muerte y predijo dónde será.

Según lo dicho por el sumo pontífice la muerte lo alcanzará lejos de su natal Argentina, pues imagina que morirá en Roma, siendo pontífice, por lo que ve lejana la posibilidad de regresar a vivir a Argentina, nación que lo vio nacer.

Estas controvertidas declaraciones se dieron a conocer en una entrevista incluida en el libro "La salud de los papas", cuyas primeras páginas fueron dadas a conocer este sábado por el diario La Nación de Buenos Aires.

En este encuentro que el santo padre sostuvo con el periodista y médico argentino Nelson Castro en 2019, el Papa aseguró que no le teme a la muerte aunque seguido piensa en ella.

¿Cómo imagina su muerte el Papa Francisco?

Al ser cuestionado por este periodista y médico argentino el Papa Francisco aseguró que imagina el día de su muerte siendo Papa aún ya sea en funciones o emérito y en Roma, “A la Argentina no vuelvo", señaló.

Cabe señalar que esta es la primera vez que un papa habla de su salud con la claridad que lo hizo Francisco", destacó el autor de este libro.

Noticias Relacionadas Papa Francisco cambia de fecha el Día del Abuelo; ahora será en julio

Durante la extensa entrevista con Francisco también resonaron sus declaraciones en torno a su país natal, pues aseguró que no lo extraña. “Viví allí 76 años. Lo que me aflige son sus problemas, pero no lo extraño", dijo el pontífice de 84 años.

En cuestiones de salud el papa aclaró que no le falta un pulmón pero que en 1957 fue operado para extirpar el lóbulo superior del pulmón derecho donde tenía tres quistes.

SSB