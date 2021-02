Vecinos piden a COMERCIANTE cambiar el color de su fachada para no da una mala imagen al barrio

Un tendero del barrio de La Molina en Perú señaló como un acto de discriminación lo que sus vecinos han provocado. Este empresario recibió una con bastante sorpresa que la junta vecinal de la calle en donde se encuentra su local le pide que cambie el color de la facha de su bodega. El emprendedor se extrañó por esta decisión que tomaron los vecinos por el color que decidió pintar su local.

La petición se tomó después de que los vecinos del barrio decidieron que el color celeste del inmueble no corresponde con la categoría del distrito, pues esto le da aspecto de otros barrios. El comerciante no se quedó con los brazos cruzados y señaló que después de la decisión de pintar su bodega recibió tratos de discriminación directamente den su negocio. Sin embargo, el señor pensó que esto no escalaría.

Levanta la voz

En su momento, dejó pasar por alto esta decisión pues consideró que no llegarían a mayores. Su sorpresa fue tal que después de cuatro día recibió el documento en donde se le solicita que cambie el color de la fachada porque se asemejaba a los pueblos de los jóvenes y no al aspecto que pretenden dar en el barrio de La Molina. Hasta el momento, no se sabe si el comerciante cambiará la fachada de su local.

Cabe destacar que la decisión de pintar la fachada de color celeste se debió a una estrategia de mercadotecnia. El comerciante llegó a un acuerdo con uno de sus proveedores con la finalidad de que este color de los productos sean los que imperen el exterior del local. Esta decisión le generó un ingreso extra al comerciante. Sin embargo, esta no es la primera vez que recibe quejas por parte de los vecinos, mismas que señala como discriminatorias.

Recordó que en el pasado tuvo una venta por sacos. Los colocó en la entrada, pero recibió comentarios de que estos parecían La Parada. En ese momento, decidió no levantar la voz algo que calificó como una mala acción. Sin embargo, en esta ocasión acudió a levantar una denuncia con la finalidad que se siente un precedente y este tipo de actitudes no se vuelvan a presentar en un futuro en contra de ningún vecino de La Molina.

Acto discriminatorio

En el documento que fue emitido por la comunidad del barrio señala que este color azul celeste representa una deterioro al ornato en la parte del Centro Comercial, pues esto se asemeja al ritmo de vida que llevan otro tipo de barrios que son considerados por los habitantes como menores. Ante los ojos del comerciante esto es una gravísima muestra de discriminación hacia las demás personas, algo que no tolerará.

La carta finaliza con la solicitud de que se regrese el color original que tenía el edificio en su conjunto para que de esta manera se regrese la armonía con la que se vive en el barrio sin alterar al orden y al ornato de la urbanización. La petición fue firmada por la Asociación de Propietarios y Residentes de Santa Patricia 2da Etapa, La Molina. Este hecho ha causado revuelo en redes sociales en donde las opiniones se han divido en favor del comerciante.

Con información de medios.

rcb