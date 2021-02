¿Siguió los pasos de China? Donald Trump OCULTÓ las primeras muertes por Covid-19 en EU

En Estados Unidos, la primera muerte oficial por COVID-19 ocurrió el fue el 29 de febrero en Kirkland, Washington. O eso se creía hasta ahora. Nuevos resultados de autopsias revelan que dos personas en California murieron de coronavirus a principios y mediados de febrero, lo que puede cambiar el entendimiento de la propagación del virus en el país.

Un comunicado del condado de Santa Clara, California, informó que las muertes registradas en ese lugar ocurrieron el 6 y el 17 de febrero, hasta tres semanas antes del primer fallecimiento por COVID-19 oficial.

La relación entre ambos decesos y el COVID-19 fue confirmada hasta el 21 de abril, de acuerdo con CNN.

FOTO: AP

¿Qué otros hallazgos encontraron?

La Dra. Sara Cody, directora médica del condado reveló a The New York Times que las dos personas que murieron en California no tenían antecedentes conocidos de viajes a China ni a ningún otro lugar donde hubieran estado expuestos al virus.

Esto podría indicar que contrajeron el virus a través de la propagación comunitaria, de acuerdo con la funcionaria.

Sobre el polémico descubrimiento, el Dr. Ashish K. Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard, explicó a CNN que alguien que murió el 6 de febrero, probablemente contrajo ese virus a principios o mediados de enero, lo que significa que "hubo una propagación comunitaria en California a mediados de enero, si no fue antes”.

“Realmente necesitamos devolvernos, ver muchos más casos desde enero, incluso diciembre, y tratar de resolver cuándo nos encontramos por primera vez con este virus en Estados Unidos”, sentenció.

FOTO: AFP

El condado de Santa Clara indicó que su personal forense clínico realizó autopsias de esas dos personas y enviaron muestras a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El mismo día, los CDC confirmaron que las muestras de tejidos habían resultado positivas para coronavirus.

Además, se confirmó una tercera muerte a principios de marzo que estaba relacionada con el virus.

Según el condado, en el momento de las muertes las pruebas para detectar el virus eran muy limitadas: generalmente estaban restringidas únicamente a personas con antecedentes conocidos de viaje y que buscaban tratamiento para ciertos síntomas, además solo estaban disponibles a través de los CDC. FOTO: AP

Posible subregistro de casos y muertes en Estados Unidos

El hallazgo de los fallecidos el 6 y 17 de febrero en Santa Clara por coronavirus abona a la idea de que puede haber un subregistro significativo en los conteos de casos y muertes en el país.

De acuerdo con CNN, dos estudios que involucran análisis de anticuerpos en la sangre, realizados en California han sugerido que la cantidad de personas ya contagiadas es decenas de veces mayor a la que se ha informado oficialmente.

Los estudios aún están en curso, por lo que falta que sean revisados por pares expertos.

CRS