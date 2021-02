Asfixian y presionan el CUELLO contra el piso de veterano del EJÉRCITO, en plena crisis MENTAL

Un policía de California asesinó, con la misma técnica de sometimiento que ocuparon otros elementos policíacos contra George Floyd, a un veterano de la Fuerza Armada de Estados Unidos, Angelo Quinto, esto tras una crisis mental. Hay que recalcar que el hombre sufría de episodios de paranoia.

Aunque el homicidio ocurrió el 23 de diciembre, la familia de la víctima a penas se decidió a levantar una demanda contra el policía que sometió a Angelo. En la denuncia narran cómo ocurrió todo e incluso comentan que ellos confiaban en la policía, hasta que se dieron cuenta que había un exceso de violencia al someter al veterano.

Aquel día, Quinto presentaba uno de sus episodios de paranoia por lo que sus familiares llamaron a la Policía. Al arribo de los elementos de seguridad, dos de los agentes tiraron a la víctima, de 30 años, al suelo. Mientras uno de ellos le inmovilizaba las piernas, el otro lo hacía con el cuello.

La rodilla del agente sometió por varios minutos Angelo Quinto. Cuando el elemento policíaco dejó de presionar, el veterano ya no respiraba. De inmediato, lo trasladaron a un hospital donde murió tres días después de su ingreso. Cabe señalar que la madre de la víctima tiene un video en el que muestran lo que ocurrió.

"Confié en la Policía porque pensaba que sabían lo que estaban haciendo, pero en realidad él era pasivo y visiblemente no era peligroso o una amenaza, así que era absolutamente innecesario lo que le hicieron", narró la madre de Angelo al canal local KTLA..

Angelo Quinto FOTO AP

"Por favor, no me mates", las últimas palabras de Angelo

La mamá de Angelo también platicó que las últimas palabras de su hijo fueron una súplica y es que le pedía al policía que no lo matara, pues ya lo tenía tirado en el suelo: "Por favor, no me mates. Por favor, no me mates", gritaba en repetidas ocasiones el hombre.

Además, contó que durante todo el tiempo en que ella estuvo en la habitación el policía no quitó la rodilla de la nuca de su hijo, lo que terminó quitándole la vida a su único hijo. Cabe señalar que el abogado de los Quinto, John Burris, levantó una demanda contra la policía de Antioch, por lo que tendrán 45 días para responder.

AQUÍ el VIDEO del sometimiento, ADVERTENCIA las imágenes son FUERTES:

La "técnica" George Floyd

La forma en que asesinaron a Angelo recuerda a todo Estados Unidos la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano a quien sometieron de la misma forma y quien también perdió la vida. El homicidio de Floyd desató una ola de protestas contra el racismo y la violencia policíaca que meses después replicaría en casos como los de Angelo.

"Me refiero a esto como la técnica George Floyd, eso es lo que le quitó la vida y no puede ser una técnica legal. […] Vemos no solo violaciones a sus derechos civiles, sino también violaciones a los derechos de su madre y su hermana, quienes vieron lo que le sucedió", afirmó el abogado.

ADVERTENCIA fuertes IMÁGENES:

vbs