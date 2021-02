Este es el INCREÍBLE cambio físico de Geraldine Bazán en los últimos 20 años

Geraldine Bazán es una actriz con más de 20 años de trayectoria, por lo que siempre está dejando de que hablar, ya sea por sus actuaciones o como en este caso por el recuerdo de como se veía en una de las telenovelas más icónicas de la televisión mexicana, como fue "Como en el cine", donde apenas era una jovencita.

Si bien, dicen que los años no pasan en vano, Bazán es el claro ejemplo que no siempre es para mal, ya que hoy en día es considerada una de las mujeres más hermosas de la farándula en México. Pero en esta ocasión no fue Geraldine la que activo las redes sociales con una foto sensual o el anuncio de algún proyecto, sino una cuenta de telenovelas donde recordaron como se veía hace unos cuantos años.

La cuenta "Telenovelasyfamosos" subió una foto del baúl de los recuerdos, misma donde se veía a una joven actriz con ganas de comerse al mundo en la novela "Como en el cine", proyecto donde compartió llamado con estrellas como: ]Lorena Rojas, Betty Monroe, Mauricio Ochmann y Ninel Conde.

Un cambio increíble

A pesar de siempre ser una mujer hermosa, se tiene que reconocer que los años le han ayudado a Geraldine, quien cada día se ve más guapa y sensual en sus publicaciones en redes sociales; pero esto no quiere decir que hace 20 años no fuera una mujer hermosa, solo que los años le han sentado bien y cada día, gracias al esfuerzo, ejercicio y una vida sana, la actriz logra verse mejor.

Actualmente Bazán cuenta con 4.9 millones de seguidores en Instagram, donde la actriz publica muchos aspectos de su vida, momentos con la familia, un poco de su viajes, donde muestra que ya hizo ejercicio o momentos para el recuerdo de sus proyectos o sesiones de fotos.

