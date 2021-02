Merkel sentencia: no tenemos bajo control la pandemia Covid-19, falta un largo camino

La canciller alemana, Angela Merkel, reconoció este martes que aunque las cifras del coronavirus en Alemania tienden a la baja, lo que es un éxito, la pandemia todavía no está bajo control, en declaraciones al programa "Farbe bekennen" de la Primera Cadena de la Televisión Alemania (ARD).



"Necesitamos un camino a largo plazo para salir de la pandemia. Las cifras están bajando y la incidencia semanal está por debajo de 100 (contagios por 100.000 habitantes), lo que me alegra, porque hace tiempo que no lográbamos estar allí", dijo.



"Eso muestra que las restricciones actuales tienen efecto. Pero todavía no hemos llegado a la situación en que las oficinas de sanidad tengan el control de la pandemia", añadió.



Merkel, de cara a la próxima reunión con los primeros ministros de los estados federados del 10 de febrero en la que se analizará la evolución de la pandemia y se revisarán medidas, afirmó que no quiere anticipar nada y se refirió al riesgo que implican las mutaciones.



"Tenemos el riesgo de las mutaciones ante el que tenemos que ser muy cuidadosos. Ojalá que hasta el día de la reunión tengamos más datos al respecto, pero hay que mantener la prudencia", explicó.



Merkel agregó sin embargo que no se trata de esperar a que todo el mundo esté vacunado para volver a cierto grado de normalidad y recordó como, tras la primera ola, se logró llegar a una situación que permitió tener muchas libertades durante el verano.



"El virus no puede expandirse si le negamos las condiciones que necesita. En la primera ola ya se vio que si se cumplen las reglas, mantener distancias y respetar normas de higiene, se puede controlar la pandemia. En verano no tuvimos una absoluta normalidad pero si un gran grado de libertad", relató.

