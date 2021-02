¡Desgarrador! Niña migrante lleva 531 días detenida en Estados Unidos, esta es su historia

La política de separación de familias inmigrantes en los Estados Unidos que fue endurecida en el periodo de Donald Trump como líder del país ha dado lugar a desgarradores casos de familias que fueron rotas apenas al pisar suelo estadounidense con la esperanza de buscar un futuro mejor.

Tal es el caso de una pequeña de 9 años de El Salvador que ha pasado detenida 531 días y se ha convertido en la niña migrante que más tiempo lleva, junto a su madre, bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un reportaje de la cadena BBC.

"He pasado dos navidades aquí. Extraño hacer comida, me gustaría hacerme mi propia comida. He aprendido un poco de inglés, un poquito. Quiero aprender más en la escuela, pero fuera de aquí", describe la menor sobre su estancia en un centro de detención para familias migrantes.

Tanto la niña como su madre, que no revelaron sus nombres debido a que están en riesgo de ser deportadas, han visto como en el último año el centro se ha ido quedando sin gente, a medida que la pandemia recrudecía y la agencia ICE liberaba y deportaba familias.

La ICE ha continuado deteniendo familias en estos centros pese a que una jueza ordenó en junio de 2020 la liberación de los niños, como consecuencia de un aumento de casos de covid-19 en las instalaciones, reporta BBC.

El 21 de agosto de 2019, madre e hija cruzaron la frontera de México a Estados Unidos y el 27 fueron llevadas al centro Dilley, en el sur de Texas, donde dos días después un funcionario la entrevistó.

Mackenzie Levy, una de las representantes legales de esta madre salvadoreña señala que la base sobre la que les negaron el asilo fue porque no habían cumplido con solicitar esta protección en México o en Guatemala antes de hacerlo en Estados Unidos.

Sus abogados apelaron ante un juez de inmigración en septiembre, quien ratificó la decisión de negarle el asilo y ordenar su deportación.

Sin embargo, esta familia no ha sido ya deportada porque sus abogados sostienen una batalla legal desde varios frentes y han conseguido evitarlo en el último minuto.

Como consecuencia, hasta este 2 de febrero, la niña ha permanecido 531 días detenida en el centro Dilley.

Aunque la menor habría tenido la posibilidad de salir del centro para estar con algún familiar en Estados Unidos, ella y su mamá han preferido permanecer juntas ante la posibilidad de que en cualquier momento se confirme la deportación.

La madre de 31 años, que dejó a dos de sus hijos en El Salvador y salió del país solo con su niña, dice que aunque su hija es pequeña "es muy inteligente y cada vez entiende más", en referencia sobre las veces que las llevan al aeropuerto para intentar regresarlas a su país de origen.

"Me da rabia que me sacan, me regresan, me sacan, me regresan", confesó la menor a BBC.

La ICE, que ha sido acusada durante años de no brindar tratos adecuados a bebés y niños bajo custodia en Dilley, y que ha recibido duras críticas de parte de actores nacionales e internacionales, señala que "respeta la dignidad y humanidad de las familias".

De 28 niños que aún permanecían detenidos el pasado mes de noviembre por periodos de hasta 15 meses, seis ya fueron deportados y 17 fueron liberados. Cinco, incluida la menor de El Salvador, permanecen bajo custodia.

CRS