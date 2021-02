Covid-19 cancela los Sanfermines por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo y como consecuencia del Covid-19, las autoridades de España decidieron cancelar las festividades de San Fermín.

La presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite hizo el anuncia a través de un mensaje en Internet, en donde dijo que la visita de millones de extranjeros a la Pamplonada hace imposible cumplir con las expectativas y condiciones necesarias para celebrar la fiesta anual.

“Una fiesta internacional como los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible. No es responsable alentar unas esperanzas que, sinceramente creo que no van a poder ser”, dijo la presidenta de la región.

Ni Pamplonada ni chupinazo

El festival taurino se celebra en julio, dura nueve días y es la fiesta más internacional de España. Este acto se popularizó debido a la novela de Ernest Hemingway, Fiesta, publicada en 1926.

Sin contar la cancelación del año pasado por Covid-19, la última vez que no se celebró fue durante la Guerra Civil Española en la década de 1930.

El año pasado, muchos residentes de Pamplona se vistieron con los tradicionales trajes blancos y pañuelos rojo para marcar el inicio del festival, el 6 de julio. Pero no hubo ninguna de las tradicionales fiestas callejeras.

Hasta el momento, en España se han registrado 2.8 millones de casos de Covid-19, con un saldo de 59 mil muertes.