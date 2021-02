¿Por qué hay personas asintomáticas, tras contagio de Covid-19? Científicos alemanes encontraron la respuesta

Científicos alemanes del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig encontraron la posible razón por la que millones de personas que se contagiaron con Covid-19, lo hicieron de manera asintomática. Los especialistas encontraron que las personas que sobreviven a este virus podrían tener antepasados neandertales y serían mas resistentes ante el contagio.

El estudio fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences y explica que se encontró una mutación genética que reduce el riesgo de infección grave por el Covid-19 en alrededor de un 22 por ciento.

En este caso, las personas que han sido expuestas al virus y que lo superan con facilidad podrían tener una carga genética relacionada con un pasado Neandertal.

El contagio asintomático podría ser causado por un pasado genético Neandertal

FOTO: Archivo

El pasado Neandertal podría ser la clave

Los investigadores dicen que la región genética involucrada en este proceso hace una respuesta inmune del cuerpo al Covid-19, la misma que se presenta con la mutación ante otros virus como el Nilo Occidental o incluso al virus de la hepatitis C.

Las primeras teorías apuntan a que estas mutaciones habrían sido desarrolladas a lo largo de miles de años y que han llegado a todo el mundo, gracias a la actividad nómada de los pueblos a través de la historia.

Un haplotipo en el cromosoma 12 estaría asociado con una reducción aproximada del 22 por ciento en el riesgo relativo de enfermarse gravemente con Covid-19 o alguna de sus cepas, cuando se infecta por el SARS-CoV-2.

Noticias Relacionadas Harvard usará tratamiento de científicos mexicanos contra Covid-19

Con este descubrimiento, los científicos podrían explicar por qué la población de raza africana puede padecer de manera más significativa un contagio de Covid-19.

gka