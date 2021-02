¡Atención MIGRANTE! Aquí puedes revisar si tienes un CASO ACTIVO y puedes INGRESAR a EU

Todos aquellos migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos están a punto de poder ingresar a territorio estadounidense, esto tras meses e incluso, en algunos casos, años de espera. Aunque OJO eso no quiere decir que todos puedan acudir a la frontera y exigir su ingreso, todo será de forma ordenada y basado en si tienen un caso activo o no.

Justo es por esta razón que esta nota fue realizada. Aquí te explicamos cómo y dónde revisar si tienes un caso activo del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) y por lo tanto calificas para ingresar a Estados Unidos. Hay que recalcar que según estadísticas, alrededor de 70 mil personas permanecen en las ciudades fronterizas a la espera de una solución.

¡Toma nota! A continuación te decimos cómo consultar tu registro.

Dale CLICK AQUÍ. Selecciona la palabra agree para aceptar las condiciones de la página. Después dale click en automated case information ubicada en la selección Public Tools de la parte derecha de la página. Selecciona En Español. Ingresa tu A-Number. Listo, ya puedes seleccionar si tu caso está activo.

¿Cómo será el proceso de recepción de MIGRANTES?

Según relata la BBC, será a partir de esta semana que las fronteras comenzarán a recibir poco a poco a algunas personas, prevén que, en total, en este primera tanda puedan ingresar alrededor de 25 mil asilados.

ATENCIÓN, los pasos que se abrirán serán tres:

San Ysidro, en California .

. El Paso y Brownsville, en Texas.

Aunque recuerda que estos pasos sólo se abrirán para quienes ya tengan un proceso abierto, ahí la importancia que primero consultes el registro que te recomendamos.

El camino se abre para UNOS y la "CACERÍA" empieza contra otros

Desde el 18 de febrero el Gobierno de Estados Unidos ordenó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arresten y deporten a un grupo específico de inmigrantes. A continuación te explicamos quiénes son y por qué emitieron esta orden a pesar de que Joe Biden navega bajo la bandera amistosa con los migrantes que entran de forma ilegal a cumplir el sueño americano.

Atención, en la orden que emitieron especifican que los agentes del ICE se deben enfocar solamente en los migrantes que son considerados como amenazas para la seguridad nacional y pública; aunque aquí existe un vacío legal ya que no existe una especificación de a quiénes se les podría considerar como una amenaza.

Pero eso no es todo, en la misma orden especifican que también podrán ir contra todos aquellos que ingresaron a Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020; es decir, que aunque no sean considerados como una amenaza contra el país podrán ser arrestados y deportados todos aquellos que no tengan forma de comprobar que entraron a EU antes de la fecha límite.

