¡De película! Hombre intenta HUIR de hotel de cuarentena: "Tengo una vida que vivir"

Las medidas contra la COVID-19 en el Reino Unido se han endurecido. Ahora, las personas que llegan a Inglaterra desde un país de alto riesgo deben permanecer en cuarentena durante 10 días, lo cual ha despertado enojo de cientos de viajeros que han calificado las condiciones en las que se hospedan como de "una prisión".

La molestia ha subido a tal punto que un hombre británico de 30 años llamado Anthony Pium intentó escapar esta mañana de un hotel en cuarentena cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres y se declaró en huelga de hambre después de afirmar que está detenido allí "bajo coacción", de acuerdo con el diario Daily Mail.

Pasajeros son enviados a hoteles de cuarentena FOTO: AFP

El sujeto capturó en video el momento en que lo obligan a regresar al hotel. Los guardias de seguridad lo rodearon y lo empujaron hacia atrás mientras pedía que lo dejaran salir a tomar un poco de aire y repetidamente les dijo que se mantuvieran a distancia.

"Estoy detenido bajo coacción. No he firmado voluntariamente ningún formulario que consienta que me mantengan en cuarentena en un hotel debido a la crisis de Covid", contó Pium al medio. Noticias Relacionadas ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS: España impondrá CUARENTENA obligatoria a vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica

El hombre regresaba desde Sao Paulo, donde trabajaba para su agencia de viajes. Sin embargo, para entrar a su país le pidieron llenar un formulario y quedarse en el hotel Radisson Blu Edwardian por 10 días a un costo de mil 750 euros, unos 2 mil 115 dólares.

"Me dieron este formulario de localización de pasajeros y lo firmé con las palabras' bajo coacción '. Han intentado multarme con 500 euros y me han dicho que tengo que pagar mil 750 euros por el hotel. Pero no he dicho que sí a nada de esto", agregó.

El sujeto indicó que les dio su tarjeta a los guardias y que trataron de tomar el dinero de la estancia en el hotel, pero él dejó su cuenta solo con 17 euros a propósito.

FOTO: AFP

Tengo una vida que vivir

Pium dijo que habló con su familia por teléfono y que esperaba obtener ayuda legal para ser liberado. "Tengo un negocio que dirigir. Tengo una vida que vivir. Soy ciudadano británico y me han retenido aquí en contra de mi voluntad y en la más extrema coacción".

Antes, el hombre mostró desde la ventana de su habitación un mensaje en su computadora que decía: "Me han retenido aquí contra mi voluntad. Perdieron mi maleta. No tengo nada. No tengo lo esencial. Les he dicho que no puedo respirar. La policía me dijo que no puedo irme sin una nota de exención del médico. Envíen ayuda legal o algo. Gracias".

Otro mensaje que escribió decía: "Estoy detenido contra mi voluntad. Sin ropa, sin lo esencial y no he comido".

Algunos huéspedes han comparado las condiciones en las que se hospedan en los hoteles en cuarentena cerca del aeropuerto con una 'prisión', mientras que otros indican que los llevan afuera para fumar, pasear y sentarse en bancos para hacer llamadas telefónicas todo lo que quieran sin límite de tiempo. FOTO: AFP

CRS