¡Trump en PROBLEMAS! Tiene menos de 12 HORAS para responder a ACUSACIONES, sus abogados renunciaron

Luego de ser acusado por "incitar a la insurrección" a sus seguidores que atacaron el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, el exmandatario Donald Trump enfrenta su segundo juicio político, del cual el republicano debe presentar una respuesta a la acusación de destitución este martes.

Sin embargo, la situación luce complicada para el magnate, quien apenas el pasado fin de semana reemplazó a su principal asesor legal. Ahora, su nuevo equipo tendrá poco más de una semana para prepararse antes del inicio del juicio el 9 de febrero.

FOTO: AFP

Abogados de Trump renuncian a días de su juicio

Los miembros del Senado acordaron no comenzar los alegatos de apertura del juicio antes del 9 de febrero, pues así el expresidente tendría oportunidad de prepararse. Pero la decisión parece no haber sido de gran ayuda, ya que Butch Bowers y Deborah Barbier, dos de sus principales defensores, ya no forman parte del equipo legal del empresario.

Parece ser que la renuncia se trató de una decisión consensuada, pues los abogados tenían una diferencia de opinión sobre la dirección del caso, por lo que prescindieron de su cargo.

Ante la renuncia y con los días encima, Donald Trump, anunció este domingo que los abogados David Schoen y Bruce L. Castor será quienes dirigirán su defensa en el caso.

"Ambos están de acuerdo en que este juicio político es inconstitucional, tal como se pronunciaron 45 senadores la semana pasada", señala un comunicado de la Oficina del 45 Presidente.

FOTO: AP

La posible condena a Donald Trump

Los demócratas que buscan su condena deben convencer a al menos 17 de los 50 republicanos del Senado de que Trump es culpable de incitar a sus seguidores a atacar el Capitolio.

Ya que Trump dejó el cargo el 20 de enero, la condena, más allá de buscar su destitución, tendría como objetivo acceder a una votación que le impida al expresidente ocupar cargos públicos en el futuro.

Los demócratas de la Cámara de Representantes también deben indicar este martes si planean llamar a testigos para declarar.