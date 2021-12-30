Personajes del año 2021 a nivel mundial

ANGELA MERKEL: CANCILLER, REFERENTE MUNDIAL
A INEVITABLE PARTIDA DE LA LÍDER ALEMANA MARCA EL FIN Y EL INICIO DE UNA NUEVA ERA EN EUROPA, TRAS 16 AÑOS EN EL PODER. DURANTE 2021 FUE RECONOCIDA Y HOMENAJEADA POR TODO EL MUNDO. LA MANDATARIA, FÍSICA DE PROFESIÓN, PUSO CON SU ESTILO MODERADO A ALEMANIA Y EUROPA EN EL PRIMER PLANO MUNDIAL Y EN EL CENTRO DEL DEBATE GEOPOLÍTICO. POR SI FUERA POCO, CONSOLIDÓ A SU PAÍS COMO LA CUARTA ECONOMÍA DEL MUNDO.
EN EL PLANO AMBIENTAL, INICIÓ EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL USO DOMÉSTICO DE ENERGÍA FÓSIL A LA SUSTENTABLE, MODERÓ LA POSTURA DE ALEMANIA RESPECTO A LA MIGRACIÓN Y SU POLÍTICA SOCIAL SE CATAPULTÓ AL APOYAR LAS UNIONES GAY. MERKEL TUVO LA HABILIDAD DE HACERSE RESPETAR DESDE QUE LLEGÓ AL PODER, EN 2005, EN UN MUNDO GOBERNADO POR HOMBRES, COMO EL PREMIER DE ITALIA, SILVIO BERLUSCONI, QUIEN LE LANZÓ IMPROPERIOS DE CARÁCTER SEXUAL. HABLÓ DE TÚ A TÚ CON EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE, GEORGE W. BUSH, CON EL PREMIER BRITÁNICO TONY BLAIR Y CON EL FRANCÉS JACQUES CHIRAC, EN SU ÚLTIMA ETAPA COMO GOBERNANTE LOGRÓ PONER QUIETO AL EXMANDATARIO DE EU, DONALD TRUMP, EN UNA REUNIÓN DEL G7.
XI JINPING: YA ES EL MÁS PODEROSO
ACE OCHO AÑOS, XI JINPING SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO PRESIDENTE DEL GIGANTE ASIÁTICO, PERO EL PASADO 11 DE NOVIEMBRE, LOS MIEMBROS DEL XIX COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA (PCCH) LO COLOCARON AL NIVEL DE MAO ZEDONG Y DENG XIAOPING, Y ALLANARON EL CAMINO PARA QUE CONTINÚE EN EL CARGO AL MENOS HASTA 2027. LA DECISIÓN DEL PCCH ESTUVO SUSTENTADA CON UN REPASO DE LOS LOGROS DE CHINA A LO LARGO DE 100 AÑOS Y ALUDE A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS COMO POTENCIA MUNDIAL.
JAIR BOLSONARO: MANDATARIO DE BRASIL CON MALA FAMA
RES AÑOS TIENE LA HISTORIA DE BOLSONARO AL FRENTE DE BRASIL, PERO 2021 CONSOLIDÓ SU MALA FAMA POR SU POSTURA ANTE LA PANDEMIA, LA EXPLOTACIÓN Y DESCUIDO DE LA AMAZONIA, SUS AMAGOS DE MILITARIZACIÓN Y SUS INCONTABLES MENTIRAS EN LA RED. EL LLAMADO TRUMP BRASILEÑO FUE DEMANDADO, EN OCTUBRE PASADO, ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, ACUSADO DE "CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD" POR SU "ATAQUE GENERALIZADO CONTRA LA AMAZONIA". DECIDIÓ NO VACUNARSE.
POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ
MAAZ