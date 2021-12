Maestra espiaba a niños en Internet para meterlos a un club LGBTQ

Una maestra de secundaria en California, Estados Unidos, admitió que espió a sus estudiantes en Internet durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 para identificar a los candidatos para ingresar a un club de la comunidad LGBTQ.

La profesora Lori Caldeira de la secundaria Buena Vista inició con la controversia en el distrito escolar Spreckles Union cuando habló del reclutamiento durante una conferencia de la comunidad LGBTQ.

"Cuando estábamos haciendo nuestro aprendizaje virtual, acechamos totalmente lo que estaban haciendo (los niños) en Google, cuando no estaban haciendo el trabajo escolar", dijo Caldeira en la reunión, según información del NY Post.

"Uno de ellos fue buscar en Google 'Día de la visibilidad de las trans'. Y pensamos, vamos a invitar a ese niño cuando regresemos al campus", aseguró la profesora.

Uno de los asistentes a la conferencia que grabó las declaraciones de la maestra, envió el clip a una periodista quien destapó el caso, por ello, el club LGBTQ de la secundaria llamado You Be You fue suspendido por las autoridades escolares.

Además, a los maestros que participaron en dicho club, se les levantó una licencia administrativa mientras esperan la resolución de una investigación interna en el plantel de California que ya está en curso.

La maestra aprovechó el programa de seguimiento GoGuardian

Una de las maestras (cuyo nombre no fue revelado) declaró para el San Francisco Chronicle que ella y su colega (Caldeira) no tenían la intención de vigilar a los niños que usaban el software aprobado de seguimiento GoGuardian, el cual permite a los maestros ver lo que hacen sus estudiantes para prevenir las posibles malas conductas en Internet.

La secundaria Buena Vista enfrenta el escándalo de sus profesores. Foto NY Post

La profesora Caldeira indicó que limitó deliberadamente la documentación del club y sus miembros, además de su funcionamiento para ocultarlos de los padres de familia de los estudiantes. Algunas familias se opusieron a las tácticas de los maestros a quienes acusaron de intentar suplantarlos como principales influencias en la vida de sus propios hijos.

Uno de los padres de familia que se vio afectado por ello, informó que el nombre de su hija se cambió sin su consentimiento. "Me quitaron la capacidad de criar a mi hija, incluso antes de que tuviera algún conocimiento".

Los profesores dijeron que estaban preocupados por el bienestar de los miembros del club ahora que se ha disuelto temporalmente, mientras que Lori Caldeira aseguró sentir miedo de salir de su hogar porque ya ha recibido amenazas.

RMG