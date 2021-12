Culpan a civil de disparar a manifestantes durante protestas en Cali, Colombia

La Fiscalía colombiana imputará a Andrés Escobar, un civil que disparó contra manifestantes, durante las violentas protestas de la ciudad de Cali en mayo pasado, por usurpación de funciones públicas, entre otros delitos.

"Se hizo un llamado para inculpar a Escobar, a un grupo de civiles y miembros de la Policía Nacional por los ataques que perpetraron en contra de miembros de la reunión indígena que participaban en la protesta social en inmediaciones de la Universidad del Valle", dijo el abogado Elmer Montaña.

Agregó que les serán "imputados delitos como tortura, usurpación de funciones públicos y prevaricato".

Según Escobar, que fue identificado, tras publicarse fotos y videos suyos disparando contra civiles, ese día no portaba un arma de fuego sino traumática (dispara balas no letales como bolas de goma) y agregó que no pretendía hacerle daño a nadie.

PAL