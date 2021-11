"Tu infierno comenzó", dijo un diseñador a su ex esposa; después quemó a su hijo de tres años y se suicidó

Un reconocido diseñador alemán llamado Clemens Weisshaar se suicidó tras presuntamente asesinar a su hijo, luego de amenazar a su ex esposa y no devolverle al niño. Antes del crimen, el hombre le envió un correo electrónico a la mamá del pequeño de tres años, diciéndole "tu infierno ha comenzado".

Este caso, que ha generado conmoción en Portugal, está siendo investigado como asesinato-suicidio, comenzó a inicios de noviembre, cuando Clemens no devolvió a su hijo Tasso con su mamá, la directora de moda y de revistas británica Phoebe Arnold. El hombre amenazó varias veces a la mamá del niño con lastimarlo para convencerla de que regresaran.

La pareja llevaba junta cinco años y se habían mudado al país luso, sin embargo, la relación terminó en julio de este año debido a la pandemia, pero también a que Weisshaar era violento, ella no lo había dejado ver al pequeño de tres años sino hasta el pasado 30 de octubre, cuando le permitió ir por Tasso con la condición de devolverlo el 1 de noviembre.

Sin embargo, eso no pasó. El niño no regresó a casa y su mamá reportó la desaparición tanto de Clemens como del pequeño Tasso. Arnold dijo a la policía que el hombre la amenazó varias veces con lastimar al menor si no reconsideraba volver a vivir juntos. De acuerdo con The Mirror, ella le mostró a la policía los mensajes que su ex esposo le había mandado.

Los encontraron sin vida

Fue entonces que las autoridades comenzaron la búsqueda de Clemens, de 44 años, y Tasso. Desplegaron una serie de drones y perros de rastreo. Los intentos por hallarlos no habían dado resultados, hasta este domingo 7 de noviembre...

De acuerdo con información oficial, los servicios de emergencia encontraron el automóvil de Clemens al interior de la Estación de Diversidad Herdade da Ribeira Abaixo; el hombre presentaba un disparo en la cabeza y se encontraba muy cerca de su vehículo, el cual estaba calcinado.

Dentro del carro, yacía el cuerpo del pequeño Tasso sin vida. Las autoridades de Grandola, Portugal, donde hallaron el auto, ya indagan si el niño fue asesinado antes o después de que le prendieran fuego, relata The Mirror.

Durante la búsqueda del hombre y su hijo, los investigadores platicaron con testigos. De acuerdo con medios internacionales, la última vez que vieron al diseñador fue en un restaurante-bar familiar cercano a la escuela del niño, llamado Taberna dos Mosqueiroes.

Dulce Ermida, la dueña del establecimiento, relató que vio a Weisshaar el 29 de octubre, pero solo, aunque confirmó que Tasso y Phoebe habían ido antes al lugar antes de que se separaran. Después supo que ambos estaban desaparecidos, pero jamás imaginó lo que el hombre hizo con su hijo; la mujer dijo que estaba perturbada y en estado de shock: "nunca imaginamos ni por un momento que las cosas terminarían de una manera terrible y espantosa".

