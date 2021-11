Padre del niño asesinado en La Pampa envía desgarrador mensaje: "perdóname por no hacer nada"

Christian Dupuy, el padre del pequeño de cinco años que perdió la vida en el hospital hace menos de 48 horas, decidió expresar su dolor en redes sociales, donde contó una desgarradora historia. Su hijo fue asesinado a golpes por la madre. En el relato aseguró que siente culpa por no haber podido hacer algo para evitar que la historia terminara así.

Con menos de 48 horas de haber perdido a Lucio, Christian subió a redes sociales un relato, mismo donde aseguró que tiene el alma destrozada, además de haberse dado cuenta de muchas cosas que sufría su hijo, pero él lo tenía preso en su infancia e inocencia.

“A sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo, mirando al pasillo para ver si te veía, dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones, pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito, y pidiéndole respuestas a Dios, expresó en el inicio de su despedida.

Posteriormente comenzó a buscar respuestas de cómo pudo evitar que eso pasara, ya que recordaba que su hijo antes de contestar a una de las preguntas de su padre veía a los lados para ver si alguien lo escuchaba y cuando le preguntaba si era feliz y se quedaba en silencio.

“Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando ‘el porqué’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia”, indicó el hombre. “Ahora comprendo cuando hacíamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio. Tenías miedo y yo no me di cuenta”, continuó.

La muerte

La muerte de Lucio ocurrió el viernes en el apartamento de la calle Allan Kardec 2385 en Santa Rosa. Las mujeres que presuntamente habrían golpeado al pequeño fueron los que lo llevaron a una estación de policías y posteriormente serían las culpables de la muerte del niño.

Según la investigación, el pequeño de 5 años habría perdido la vida debido a golpes brutales y agresiones de todo tipo. La principal acusada sería la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valiente (24 años) y su novia Abigail Páez (27 años). Las dos ya están detenidas.

En las noticias de la prensa local se dijo que el pequeño habría llegado con convulsiones y desvanecido, por lo que el personal de la estación intentó reanimarlo con RCP para después llevarlo al hospital Evita, pero fue imposible evitar que perdiera la vida debido a los traumatismos. En la autopsia se confirmó que el nene murió por una hemorragia interna ocasionada por las agresiones y contusiones.

