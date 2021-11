Mujer paga 14 MIL pesos por estar la sala de espera de un hospital; ¡nunca la atendieron!

Un caso indigna a la sociedad estadounidense, pues muchas personas suelen alabar el sistema médico de EU, pues se suele considerar que es mejor, pero sus detractores sostienen que el que sea privado eleva los costos mucho y en realidad no es tan bueno, el caso de Taylor Davis parece confirmar la segunda afirmación, pues acudió a una sala de emergencias por una fractura, estuvo esperando durante horas, no recibió atención alguna, pero tendrá que pagar una factura de cerca de 14 mil pesos.

La mujer contó que tuvo una herida en la cabeza durante unas vacaciones en Atlanta, por lo que acudió al Hospital Emory Decatur, donde estuvo esperando durante mucho tiempo, pero nadie la atendió: "Me senté allí durante siete horas. No debí estar sentada en una sala de emergencias durante siete horas", dijo.

Casi 700 dólares por sólo entrar a la sala de emergencia. Foto: Especial.

Una sorpresa llegó a su casa a los pocos días

Taylor contó que dos semanas después una carta con una factura del hospital por casi 700 dólares, aproximadamente 14 mil pesos. “No me tomaron ni los signos vitales, nadie me llamó. No me vieron en absoluto", dijo Davis. Luego de esto, ella llamó para reclamar y le comentaron que no importaba, que ese era el precio por sólo entrar, incluso si no te atienden, el argumentaron que ese era el precio por entrar a la sala de emergencias.

Un empleado de servicios financieros para pacientes de Emory Healthcare afirmó: "Te cobran antes de que te vean. No por ser visto". Davis dijo que desafortunadamente, lo pensará dos veces antes de pisar una sala de emergencias, pues no cobran por la gravedad de las heridas, sino que sólo por presentarte.

"Emory Healthcare se toma en serio todas las preocupaciones de los pacientes y aprecia que esto se haya señalado a nuestra atención. Nuestros equipos están investigando actualmente este asunto y harán un seguimiento directo con el individuo", aseguró el hospital luego de que el caso se hiciera viral.

