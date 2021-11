TikToker es gerente de construcción y vive un INFIERNO en la obra por ser MODELO: no la toman en serio

Autumn Westfall es Tiktoker y además es directora de proyectos de construcción comercial y modelo. Sin embargo, su belleza física la ha llevado a vivir tanto buenas como malas experiencias, estás últimas sobre todo cuando ejerce su puesto de gerente de construcción pues los trabajadores a su cargo no la toman en serio.

Su extraña experiencia dentro de la industria de la construcción dominada por los hombres la ha compartido en su cuenta de TikTok donde tiene más de 13 mil 700 seguidores.

"Es 100% cierto que existen bonitos privilegios y sí, es absolutamente de mala educación que cuando las personas te encuentran atractivo, generalmente son amables contigo por esa razón y solo por esa razón", citó el NY Times.

Westfall es madre de dos niñas y mantiene a la par su cuidado junto con su cuenta activa en TikTok que la tiene privada y su otros empleos como jefa de construcción y como modelo de curvas para Directions USA Models, una agencia de modelos en Carolina del Norte.

Westfall es madre de dos niñas y además de ser jefa de construcción es modelo. Foto: TikTok

La influencer reflexiona sobre la “lógica” de que si se es una persona “bonita” no es posible que se pueda estar en una posición de poder ni tener inteligencia alguna.

“Para mí, personalmente, trabajo en administración de construcción en trabajos multimillonarios y no puedo decirles lo divertido que es que mis correos electrónicos sean ignorados y la gente literalmente hable con mi compañero de trabajo y actúe como si yo estuviera allí para servirles”, expresó.

A menudo la Autumn comparte su experiencias en TikTok

Autumn se pregunta sobre lo que deparará a sus hijas que tienen actualmente menos de cinco años “Cuando crezcan, quiero que decidan sin preocuparse si van a ser menospreciadas o tratadas profesionalmente. No quiero que eso sea un problema para ellas”.

En TikTok, la profesional de la construcción comparte a menudo sus historias que enfrenta con sus compañeros de obra además de también publicar clips de maquillaje como cualquier chica lo hace, aunque actualmente la mantiene privada.

“Salgo a ponerme mi equipo de construcción, me arreglo el pelo y el sombrero y un compañero de trabajo sale y me dice: '¿Puedo decirte algo y prometerme que no te enojarás?' Y yo dije, está bien. Me enojé".

Autumn espera que haya un respeto básico en todos los sectores y ámbitos de la vida sin que la apariencia sea el factor principal para ello.

Con información de The Sun y NY Times.

