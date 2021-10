Estefanny denunció a su exnovio por violencia, 20 días después él la asesinó

En los Olivos, distrito de Lima, la capital de Perú, vivía Estefanny Flores de 20 años, jovial, amable, amante de los animales, tanto así que llegó a darle hogar a cerca de 20 gatitos; sabía que sólo con su esfuerzo podía “salir adelante” y procurarse a ella y a su familia, una mediana calidad de vida.

Su pasión: bailar, sentirse libre y sobre todo diseñar ropa, las prendas que ella confeccionaba en el pequeño taller que instaló en su casa, las vendía a través de redes sociales, soñaba con tener una tienda física propia y que todo su país usara sus creaciones.

Estefanny “miraba mucho al futuro” confiesa su hermana Catherine. Al ser la menor de tres hermanos era la consentida “muy engreída”, pero también amorosa y cariñosa. Conoció a su feminicida gracias a su hermano, pues José Luis Alcón Gutiérrez era compañero del colegio.

El sujeto era 10 años mayor que Estefanny, a la familia no le encantaba la idea, pero ¿qué podían hacer?, la joven ya estaba entrando en la mayoría de edad, así que lo mejor fue acogerlo a él, para poder estar cerca de ella.

Estuvieron juntos por tres años, siendo el último el que desató los hechos de violencia, pues él le rompía los celulares y no quería que saliera, “mi hermana a sus 20 años quería salir y conocer, todo esto él le negaba”, dice Catherine. Él la golpeaba de tal modo que las marcas y los moretones no se vieran y así transcurrió el tiempo hasta que la joven diseñadora dijo ¡basta! y decidió sacarlo de su vida.

José Luis debió abandonar la casa en la que se le abrieron las puertas y Estefanny se preparaba para vivir a sus casi 21 años y terminar el tormento de relación. 20 días antes de ser asesinada, él la citó con el pretexto de entregarle las contraseñas de las plataformas digitales en las que ofertaba la ropa, pues él también era partícipe del negocio.

Se vieron en un centro comercial cercano al domicilio de la familia Flores, y entre otras cosas hablaron de la separación y del negocio de ropa. Con el fluir de la charla, “Pepe”, como se le dice, comentó sentirse mal y le pidió a su expareja que lo acompañara al cuarto en el que se estaba quedando, al mirarlo afligido, la joven aceptó.

Una vez en el lugar, y mientras ella intentaba recostarlo sobre la cama, él la golpeó en el hombro con su codo, la empujó en la cama y la estranguló con los brazos hasta que Esteffany se desmayó.

“Dijo que ella no supo en qué momento se levantó, y le empezó a decir, ‘maldita, yo te voy a matar’, porque estaba en su celular y no se qué cosa habrá visto él que no le gustó y la amenazó de muerte”, cuenta la hermana.