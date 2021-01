VIDEO: ¡Se dan con todo! Pelean médicos y familiares por recuperar cadáver de fallecido por Covid-19

Momentos de tensión se vivieron en un hospital de Santiago de Chile cuando un grupo de personas se peleó con médicos del lugar, tras enterarse de la muerte de un paciente.

Luego de que les avisaron del fallecimiento, la familia intentó sacar el cadáver para realizar el velatorio. Sin embargo, su intento por recuperarlo terminó en una agresiva pelea dentro de las instalaciones.

En el video se puede ver cómo los familiares del fallecido hicieron destrozos en estanterías, computadoras y equipamiento sanitario, además de arrojar diferentes objetos contra los trabajadores de Salud.

Patricio Torres, presidente de los trabajadores del Hospital, indicó que la familia buscaba llevarse el cuerpo para poder realizar un velatorio, actividad prohibida derivado de los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia de Covid-19.

Señor ministro @DrEnriqueParis somos funcionarios de la urgencia adulto del hospital el pino que las ultimas semanas no hemos visto envuelto en múltiples agresiones, por parte de familiares y pacientes pic.twitter.com/KHItGiDqxg — patricia sottorff (@pattysottorff) January 6, 2021

Los trabajadores hicieron paro

Después de los acontecimiento, los trabajadores se unieron en un paro laboral para denunciar las situaciones violentas que se viven con familiares de pacientes Covid-19. Además de enfatizar las malas condiciones que enfrentan desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, el hijo del hombre fallecido denunció que su padre no padecía Covid-19, ya que el resto de su familia no han sido contagiados. Aunque esto no cambia los protocolos de sanidad de los hospitales en Chile.