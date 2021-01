EU advierte que podría salir del TRATADO DE PAZ con Afganistán si los talibanes no cumplen su parte

La llegada de el presidente Biden al poder no ha apaciguado por completo los conflictos con otros países. El acuerdo de paz con Afganistán podría verse en riesgo y el gobierno de Estados Unidos ya declaró que no descarta abandonar el tratado si las condiciones no se cumplen.

En febrero de 2020, la nación norteamericana firmó un pacto histórico con los Talibanes, donde se acordó que las tropas estadounidenses se retirarían de Afganistán. Sin embargo, este podría verse amenazado por decisiones de ambos lados.

John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, afirmó que la salida prevista de las fuerzas norteamericanas podría interrumpirse debido a que su contraparte no están cumpliendo con los compromisos que se concertaron un año atrás. Esto se declaró en una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado jueves 28 de enero.

El funcionario remarcó que si bien el país se encuentra comprometido con el acuerdo de paz, podría retroceder si los talibanes no cumplen con sus promesas de renunciar al terrorismo y detener los ataques violentos en Afganistán. En consecuencia, Lloyd Austin, secretario de Defensa ya ha sostenido conversaciones con los aliados y socios de Washington para tomar las decisiones que consideren pertinentes si las condiciones del acuerdo no se concretan.

Por otra parte, después de estas declaraciones la facción política-paramilitar de Afganistán también dirigió una advertencia a EU, pues declaró que si sus tropas no son retiradas, no dudarán en defenderse si el acuerdo es violado.

Hasta ahora, 2500 soldados se encuentran desplegados en el país surasiático y el portavoz del Pentágono declara que son más que suficientes para garantizar que se cumpla la misión antiterrorista que se está llevando a cabo.

Mientras tanto, Estados Unidos se encuentra revisando el acuerdo y sostiene conversaciones con Ashraf Ghani, presidente de Afganistán. A la vez, insiste a los líderes de aquella nación que apoyen el tratado de paz, el cual denominan como algo histórico.

