Alcalde de La Paz, en Bolivia, da positivo por segunda vez a Covid-19

El alcalde de la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano, dio positivo por segunda vez a Covid-19, en medio del rebrote de contagios que afecta a esta capital, confirmó el municipio este domingo.

"El Gobierno Municipal de La Paz comunica que el alcalde Luis Revilla dio positivo a Covid-19 por segunda vez y se encuentra aislado en su domicilio recibiendo el tratamiento y la asistencia médica necesarias para superar nuevamente esta enfermedad", señala un comunicado institucional del municipio paceño.

Revilla, de 48 años, ya se había contagiado con coronavirus a fines de julio del 2020, por lo que estuvo alejado del cargo durante 22 días.

Cambian síntomas

El propio Revilla confirmó más tarde su contagio. "He dado positivo a Covid-19 por segunda vez y con otros síntomas. Me encuentro aislado y estable. Les pido que no bajen la guardia, usen barbijo, lávense las manos y cuiden la distancia social", escribió en Twitter.

He dado positivo a #covid19 por 2a vez y con otros síntomas. Me encuentro aislado y estable. Les pido que no bajen la guardia, usen barbijo uD83DuDE37 lávense las manos uD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFC y cuiden la distancia social. uD83EuDDCDuD83CuDFFD???????uD83EuDDCDuD83CuDFFC???¡Gracias por sus muestras de preocupación y afecto! #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/ls65W3Faf8 — Luis Revilla Herrero (@LuisRevillaH) January 3, 2021

Los casos de covid-19 en La Paz registran un constante ascenso, lo que llevó a las autoridades a determinar un bloqueo epidemiológico en dos barrios del área central para frenar los contagios.

Con 11,5 millones de habitantes, Bolivia presenta 162 mil 055 casos, habiendo superado los 9 mil fallecidos.

Por: AFP