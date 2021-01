Autoridades norteamericanas piden a migrantes no exponerse durante pandemia

La administración del Presidente Joe Baiden está comprometida a un restaurar la política migratoria en sus fronteras con lineamientos ordenados y humanos, pero definitivamente no se hará de la noche a la mañana, y en medio de la pandemia que aqueja al mundo por el COVID-19, insisten las autoridades norteamerianas que no es el mejor momento para intentar cruzar la frontera.



Roberta S. Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora de la Frontera Sud Occidental llamó a los migrantes a no arriesgar la vida al intentar pasar la frontera y llegar al territorio de Estados Unidos.

"A los migrantes que están en macha a los Estados Unidos, la situación en la frontera no ha cambiado, los pone en peligro a ustedes mismos y a su familia o a sus acompañantes; ahora no es el momento para llegar a la frontera de Estados Unidos, los procedimientos para entrar a los Estados Unidos, no van a cambiar de la noche al día y el viaje es especialmente peligroso ahora en medio de una pandemia".

En contraste con el rechazo de una política migratoria que rigió la administración de Donald Trump, la funcionaria de la administración de Joe Biden sostiene que se tiene una estrategia de largo plazo para enfrentar los retos migratorios en todo el hemisferio occidental, basado en el trabajo para reducir las causas fundamentales que obligan a personas a migrar mejorando la gobernanza y reduciendo la corrupción para ofrecer una base para inversión y oportunidad económica así como fortaleciendo la seguridad y el sistema de derecho.



Jacobson añadió que como parte de la política migratoria, también expandirán el acceso a protección internacional para aumentar el recibimiento de refugiados y reconfigurar el proceso de asilo para ampliar las opciones que permitan migrar de manera legal y reunificar a las familias con programas de migración laboral y, finalmente, protegiendo la seguridad nacional y fronteriza por medio de adoptar y promover políticas adecuadas para cumplir con el proceso debido y proteger la dignidad y bienestar de todas las familias y de las comunidades.

Los acuerdos de asilo, también conocidos como American Community Survey (ACS), están suspendidos en estos momentos debido a la pandemia desde marzo del 2020; el acuerdo más reciente que se actualizó fue con Guatemala, y los otros dos acuerdo con El Salvador y Honduras no se implementaron y no hay planes, por lo pronto y por razones sanitarias, para que se pongan en marcha ninguno de estos tres acuerdos.



El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México, es una decisión que, aunque han tenido conversaciones para atender el tema de la migración, no han abordado este tema en concreto que además, es de soberanía de naciones, al igual que lo ha hecho con el canciller mexicano Marcelo Ebrad, también han hecho lo propio con los representantes de Honduras, El Salvador y Guatemala en un ejercicio de cooperación multilateral.

"Sobre cooperación, los presidentes y los cancilleres han hablado mucho atacando las causas fundamentales y asegurando que no tenemos solamente una respuesta temporal o de corto plazo, sino también necesitamos de todo, a corto plazo, mediano y largo así que yo creo que en esto necesitamos la cooperación de los gobiernos de todos los países y tenemos que hablar sobre cómo podemos asegurar que el mensaje de no venir de manera irregular a la frontera de México o de Estados Unidos, en mi caso, es algo muy importante y vamos a continuar insistiendo que nuestra prioridad es tratar a esas personas con dignidad y con respeto y que deben tener un poco de paciencia mientras estamos cambiando el sistema en coordinación con el Gobierno de México, Organizaciones Internacionales y la Sociedad Civil".

No será fácil legalizar a migrantes, reconoce

Tanto los sectores privados, sindicatos y representantes republicanos y demócratas están a favor de la discusión y posible aprobación de reformas que garanticen el sacar de las sombras a 11 millones o más de personas que viven de manera ilegal en territorio estadounidense, sin embargo esto no será fácil.

"Es algo muy importante, no solamente para la dignidad de esas personas y su vida y sus familias, sino también para nuestra economía así que ellos pueden trabajar y contribuir a nuestra economía recibiendo todos los beneficios y la respuesta de cómo se va a evaluar la situación política en nuestro Congreso, va a estar difícil, como siempre, como cuando fue la propuesta migratoria y creo que hay muchos en Estados Unidos del lado republicano y del lado demócrata, que entienden muy bien que es esencial cambiar la situación de esas personas y que están muy a favor de una reforma migratoria… así que yo soy mucho más optimista que en otros momentos de nuestra historia, pero eso no quiere decir que sea fácil", reconoció Roberta S. Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora de la Frontera Sud Occidental.

Por Mayeli Mariscal

