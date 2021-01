En Argentina rechazan el aborto a turistas

A días de concretarse la reglamentación a la ley del aborto en Argentina, fuentes del gobierno del país sudamericano adelantaron a El Heraldo de México que no se permitirá el turismo médico con fines de interrupción del embarazo.

Las extranjeras que viajen con el objetivo de abortar no podrán hacerlo; a menos que se trate de mujeres residentes en Argentina.

El pasado lunes, este diario informó que grupos feministas buscan facilitar la práctica para mujeres de otros países de la región sudamericana como Brasil y Chile, donde es restringida sólo bajo causales como violación y riesgo materno.

Fuentes de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación afirmaron que "la reglamentación de la ley descarta la hipótesis de que personas no residentes en el país puedan hacer uso de la ley".

En Brasil, la organización sin fines de lucro Millas Para la Vida de las Mujeres brinda ayuda para viajar al extranjero para terminar con embarazos no deseados. De acuerdo con The Associated Press, 16 brasileñas viajaron a Argentina en noviembre y diciembre del año pasado para realizarse el procedimiento.

El pasado 24 de enero, entró en vigor la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, que permite la interrupción del desarrollo del embrión hasta la semana 14 de gestación, además de despenalizarse, la práctica ahora está garantizada y es gratuita en el sistema público de salud.

No obstante, agrupaciones pro vida o también llamadas “celestes” alistan acciones judiciales para tratar de revertir la legislación al declararla inconstitucional. Cabe destacar que la norma incluye la “objeción de consciencia” para los profesionales de la salud, pero sí establece que el médico que rechace realizar el procedimiento busque quien sí pueda hacerlo.

La legalización del aborto fue una de las promesas de campaña del ahora presidente Alberto Fernández.

Por Alejandra Martínez