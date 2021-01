Presidente de Honduras niega ser amigo de narcos; califica como calumnias las acusaciones de EU

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, rechazó las acusaciones realizadas por fiscales federales en Estados Unidos, en donde lo acusan de tener vínculos con narcotraficantes.

Durante la inauguración de la cuarta y última legislatura de su segundo período de gobierno 2018-2022 realizada el día de ayer, Hernández detalló que son dos docenas de líderes de los carteles de drogas que han sido extraditados por su gobierno al país norteamericano y otros se han entregado.

"No he sido, no soy, ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste", aseguró el mandatario.