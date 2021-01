Madre defiende a su hija de presunto violador a machetazos

El caso de una mujer que asesinó a machetazos a un hombre que intentaba violar a su hija provocó polémica en Guatemala, lugar en donde ocurrieron lo hechos. Se trata de Zusana “N”, una madre de 36 años de edad, quien hizo justicia por su propia mano luego de atestiguar un intento de abuso contra su hija menor.

Aunque al parecer los hechos ocurrieron en 2017, cuando Zusana “N” fue detenida por las autoridades de la ciudad de Guatemala luego de haber asesinado a machetazos a su expareja, a quien encontró en su domicilio intentando abusar de su hija, el caso volvió a salir a la luz luego que le sele dictara sentencia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, al llegar a su casa y ver la escena, la mujer tomó un machete y se dirigió al hombre a quien propinó diversas agresiones con el arma blanca, tras las cuales el sujeto quedó inconsciente.

Arrestan a la mujer

Tras el llamado de ayuda a sus vecinos, y con el hombre inconsciente en su casa, llegaron los servicios de emergencia y trasladaron al agresor a un hospital para que recibiera los primeros auxilios.

Sin embargo, a la llegada al nosocomio el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que las autoridades de Guatemala procedieron al arresto de Zusana “N” para que rindiera su declaración: “Cuando llegué a mi casa escuche algunos gritos de dolor y desesperación y me acerqué sin hacer ruido, pues él no me esperaba”, declaró la mujer ante la Policía.

De acuerdo con la legislación local, y debido a la muerte del agresor, ahora Zusana “N” podría pasar hasta 30 años en la cárcel de ser sentenciada como culpable del homicidio de su esposo.