¿Ahora sí es OFICIAL? Reviven rumores de DIVORCIO entre Donald Trump y Melania

En punto de las 12:00 pm el magnate Donald Trump dejó de ser el presidente de Estados Unidos e inmediatamente comenzaron a correr rumores sobre el divorcio entre el expresidente y Melania Trump, quien supuestamente sólo estaría esperando a que el también actor dejara la presidencia para solicitar la separación.

Según cuenta Omarosa Mingault, un exasistente de Melania Trump, ya no quiere estar junto a Donald Trump por lo que estaría muy cerca de soltar "la bomba" de su divorcio. Al parecer y según palabras del trabajador "Melania contaba las horas para solicitar el fin de su matrimonio".

Estos rumores aún no son confirmados o negados por Melania o Donald Trump, quienes dejaron La Casa Blanca muy temprano y se dirigieron a Florida. Cabe resaltar que la expareja presidencial rompió con dos tradiciones en Estados Unidos; la primera no asistir a la toma de posesión de Joe Biden y la segunda no darle un recorrido a Jill y Joe Biden.

El mensaje que dejó Donald Trump

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se despidió este lunes con un mensaje en el que instó a los estadunidenses a "escoger el amor sobre el odio" y "la paz sobre la violencia" dos días antes de dejar la Casa Blanca y en un gran ambiente de tensión en el país por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

"Cuando Donald y yo concluimos nuestro tiempo en la Casa Blanca, pienso en toda la gente que me llevo en el corazón con sus increíbles historias de amor, patriotismo y devoción", dijo en un vídeo de siete minutos distribuido por la Casa Blanca. "Debemos centrarnos en todo lo que nos une -remarcó- superar lo que nos divide, y siempre escoger el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia".

Pese a las amables palabras, los Trump romperán una de las tradiciones más duraderas de la investidura y dejarán la Casa Blanca sin recibir a sus sucesores, el demócrata Joe Biden y su esposa Jill.