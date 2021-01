Manifestantes armados se reúnen en el CAPITOLIO del estado de Michigan

Un puñado de manifestantes armados afiliados a milicias de derecha comenzaron a reunirse frente a la casa estatal de Michigan en Lansing el domingo, según los informes.

Unos 20 manifestantes, incluidos miembros del movimiento boogaloo antigubernamental, comenzaron a reunirse fuera del capitolio estatal poco después del mediodía, y se esperaba que la multitud creciera, informó el medio Detroit Free Press.

La manifestación planeada para protestar por la derrota de la reelección del presidente Trump se produce en medio de un fuerte aumento de la seguridad en Lansing a raíz del asedio del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

El FBI advirtió sobre posibles ataques a los 50 capitales estatales cuando el exvicepresidente Joe Biden tome posesión de su cargo el miércoles.

La policía en la capital de Michigan dijo que está preparada para manejar multitudes de hasta 5,000 manifestantes, aseguró Free Press.

Policías buscan ambiente amigable

"Queremos hacer de este un ambiente seguro para que la gente venga aquí a expresar sus derechos constitucionales", dijo el teniente de la policía estatal de Michigan Brian Oleksyk al diario.

"Pero estamos preparados para proteger este edificio, así como a las personas que están aquí", aseveró Oleksyk. “No vamos a tolerar ningún tipo de violencia, ningún tipo de destrucción de propiedad, ningún asalto a policías (u) otras personas aquí expresando sus derechos constitucionales, así como a los medios de comunicación”, dijo.

Las autoridades dijeron que un grupo de milicias locales llamado Southeast Michigan Militia había anunciado sus intenciones de protestar el domingo, pero luego se retractó, dijo el periódico. A primera hora de la tarde, los manifestantes en Lansing permanecían en paz, uno de ellos llevaba una camiseta que decía: “Patriota. No racista. No terrorista ”, y sostenga una bandera de“ No me pises ”.

Un partidario armado de Trump de Port Huron dijo al medio que "no todos los partidarios de Trump actúan" como los alborotadores del Capitolio de Estados Unidos.

Con información de New York Post