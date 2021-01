Se gana la lotería enfermera que trabaja con pacientes de Covid-19, ¿qué hará con el dinero?

Una enfermera que trabaja con pacientes de Covid-19 en Estados Unidos se ganó un millón de dólares, luego de ganar la Lotería de la Educación.

Terri Watkins, que trabaja en una unidad de atención para pacientes con Covid-19 en Carolina del Norte, fue la ganadora de Supreme Riches, un sorteo de la Lotería de la Educación realizado a nivel nacional.

Luego de ganar el sorteo, Watkins fue notificada con un correo electrónico, pero dijo que al principio pensó que se trataba de una estafa, por el modo en el que le avisaron de su premio.

“Creí que era una estafa. Estaba un poco molesta, en realidad. Pensé que no era real, que no podía serlo. Todavía es algo en lo que realmente no creo y sigo en shock”, explicó la ganadora.

Watkins dijo estar muy agradecida por recibir este apoyo, después de todo lo que ha vivido durante la pandemia Covid-19, incluida la crisis económica que podría afectar su vida en los meses siguientes.

¿Cómo gastará el dinero?

Terri Watkins reclamó su premio y, en lugar de recibir 20 pagos anuales de 50 mil dólares, decidió llevarse el total a casa. Aunque el premio completo fue de 424 mil 500 dólares, luego de los impuestos federales y estatales del premio.

Con ese dinero, dijo que se comprará una casa nueva. “Me lo tomaré con calma y me daré cuenta de lo que voy a hacer. Me encantaría una casa nueva, pero tengo que tomarme un tiempo y pensar en el lugar perfecto”, aseguró.