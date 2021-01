Pepe Mujica tendrá su podcast en WhatsApp; ¿de qué trata?

Los pensamientos y reflexiones del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica (2010-2015) sobre temas sociales, políticos e históricos serán compartidos con el mundo en un podcast vía WhatsApp que recaudará apoyos para las ollas populares y los artistas afectados por la covid-19 en su país.

"Hablando al sur", así se titula el espacio radial donde el reconocido exguerrillero y líder de la coalición de izquierdas uruguaya Frente Amplio (FA) ha volcado durante 15 años sus ideas y opiniones sobre temas de actualidad que atañen a Latinoamérica y el resto del mundo.

En estas alocuciones periódicas emitidas por la radio M24, Mujica ha lanzado dichos como: "Enriquecer un país es capitalizarse y no ser tan abombado (tonto) dejando que el capital escape" o "El mundo no tendrá piedad con los débiles; la integración no es pérdida de identidad sino la única forma de sostenerla en el largo plazo".

Además, allí ha expresado su juicio sobre el plebiscito para modificar la Constitución chilena aprobado el año pasado; la victoria del ahora presidente boliviano, Luis Arce; el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea o la compleja crisis de Venezuela, entre otros asuntos.

Es por esa mirada única que quien ganó popularidad global y se consagró como un "filósofo contemporáneo" con discursos como el que dio en la sede de Naciones Unidas en 2013 sobre los efectos devastadores del consumismo quiere ser oído en otras latitudes.

EFE