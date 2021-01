Mujer pasea a hombre con correa para evitar multa por incumplir toque de queda

Una mujer fue multada por incumplir el toque de queda en Canadá. La infractora intentó eludir la medida sanitaria al llevar a sacar a pasear a un hombre con correa.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Quebec, en donde hay un estricto confinamiento nocturno desde las 8:00 pm en un intento de controlar los contagios de Covid-19. Sin embargo, los residentes tienen permitido pasear a sus mascotas cerca de sus hogares.

La policía de Sherbrooke, a unos 150 kilómetros al este de Montreal, detuvo el sábado a una mujer que estaba paseando a un hombre atado a una correa.

Cuando le cuestionaron la razón por la que se encontraba fuera, la fémina respondió que "estaba paseando a su perro".

Isabelle Gendron, vocera de la policía de Sherbrooke, dijo que los elementos creían que la mujer los estaba "probando".

La mujer fue multada con mil 500 dólares canadienses, alrededor de 23 mil pesos mexicanos, pero se negó a aceptar las restricciones, diciendo a la policía que volvería a las calles cada noche durante el toque de queda.

En esta misma ciudad, un conductor de moto ebrio fue parado y multado. Él "solo quería ver cómo era estar fuera durante el confinamiento", dijo Gendron.

Durante cuatro semanas, de 8:00 pm a 5:00 am, los residentes no pueden salir de sus hogares, una medida que no se ha visto en Canadá desde la gripe española, hace un siglo.

Según datos oficiales, hasta ahora se han emitido, en toda la provincia, 740 multas por infracciones del toque de queda.

Con información de AFP