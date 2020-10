Diputado argentino transmite en vivo cómo toca a una mujer; renuncia a su cargo

El diputado argentino Juan Emilio Ameri renunció a su cargo después de que transmitiera en una reunión pública el momento en el que acariciaba y besaba los senos de una mujer que estaba sentada en sus piernas.

El funcionario pidió disculpas por los hechos que se dieron en una reunión remota que tuvo la Cámara de Diputados que debatía sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

[nota_relacionada id=1224669]

Las críticas que recibió por el suceso tuvieron eco internacional y se dieron a conocer en distintos medios informativos y mesas de análisis, lo cual hizo claudicar al funcionario.

El hombre había sido sancionado por su actuar con una suspensión; sin embargo, esto lo separa totalmente del cargo de elección popular. Pese a todo, dijo que seguirá buscando la manera de trabajar por su comunidad.

La mujer que aparece en el clip, aseguró Ameri, es su pareja y ninguno de los dos esperó que fueran vistos o que sus acciones llegaran tan lejos.

"Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió"

Juan Emilio Ameri.