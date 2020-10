Trudeau señala que Canadá está en una segunda ola de COVID-19

El primer ministro Justin Trudeau dijo el miércoles que Canadá se encuentra en una segunda ola de COVID-19 y advirtió que el país está al borde de una temporada de otoño que podría ser mucho peor que la primavera. Además, señaló que cuando Canadá se cerró el 13 de marzo, hubo 47 nuevos casos confirmados de COVID-19.

Pues solo el martes, Canadá tenía más de mil . Muchas provincias reabrieron lentamente durante el verano, "no podemos cambiar los números de hoy o incluso los de mañana; esos ya fueron decididos por lo que hicimos, o no hicimos, hace dos semanas", dijo Trudeau en un raro discurso televisado a nivel nacional.

“Pero lo que podemos cambiar es dónde estamos en octubre y en el invierno. Es muy probable que no nos reunamos para el Día de Acción de Gracias, pero todavía tenemos una oportunidad en Navidad", declaró.

Trudeau instó a los canadienses a seguir usando máscaras y descargar la aplicación COVID-19 del gobierno que le permite a una persona saber si ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba, “juntos, tenemos el poder de controlar esta segunda ola”.

Trudeau dijo que su gobierno hará "lo que sea necesario" para apoyar a los canadienses y la economía durante la pandemia, ya que su gobierno liberal presentó las prioridades del gobierno para una nueva sesión del Parlamento en un discurso el miércoles temprano.

Si los tres principales partidos de la oposición votan en contra del discurso, que fue pronunciado formalmente por la gobernadora general Julie Payette, se desencadenarían elecciones. Pero se espera que al menos uno apoye el discurso.

Dos líderes de partidos de oposición no pudieron asistir al discurso porque recientemente dieron positivo por COVID-19. Canadá ha experimentado un aumento en los casos en los últimos días.

El gobernador general calificó la pandemia como la crisis de salud pública más grave que jamás haya enfrentado Canadá. Más de 9.000 canadienses han muerto en seis meses y el gobierno dice que el impacto económico del COVID-19 en los canadienses ya ha sido peor que la crisis financiera de 2008.

El gobierno está extendiendo el Subsidio Salarial de Emergencia de Canadá hasta el próximo verano. En los primeros días de la pandemia, Trudeau anunció que las empresas serían elegibles para un subsidio salarial del 75% para sus empleados para las empresas que han visto una disminución del 30% en los ingresos. El gobierno dice que ahora no es el momento de la austeridad.

“Las bajas tasas de interés significan que podemos pagarlo”, dijo Trudeau. “Hacer menos terminaría costando mucho más. Hacer menos significaría una recuperación más lenta y mayores déficits a largo plazo", dijo.

El gobierno de Trudeau también dice que el gobierno planea cobrar impuestos a las grandes empresas de Internet que operan en el país. Cabe mencionar que el político canadiense ganó la reelección el año pasado, pero su partido Liberal no tiene la mayoría de escaños en el Parlamento y debe depender de al menos un partido de la oposición para mantenerse en el poder.

Erin O'Toole, elegida líder conservadora el mes pasado, grabó una respuesta al discurso nacional de Trudeau cuando se aisló en su casa después de un diagnóstico de COVID-19. O'Toole y su esposa dieron positivo la semana pasada.

"Así que mi primer gran discurso como líder conservador fue a la 1:30 de la mañana. Y ahora mi segundo es desde mi porche delantero recuperándome mientras yo me recupero de COVID. Este no era el primer mes que había planeado ”, dijo O'Toole.

En referencia a Trudeau, O'Toole dijo que los canadienses necesitan trabajo, no palabras. El líder del bloque quebequense, Yves-François Blanchet, quien también está aislado después de dar positivo por COVID-19, dijo en un discurso en vivo que no votaría por el Discurso del Trono si el gobierno no le da más dinero a Quebec para la atención médica.

Podría quedar en manos del izquierdista Partido Nuevo Demócrata apoyar al gobierno después de que la líder adjunta de la Oposición Conservadora, Candice Bergen, dijera anteriormente que su partido no apoyará el Discurso del Trono.

El nuevo líder demócrata Jagmeet Singh dijo que su partido tardará mucho en considerar el discurso del trono, "no quiero una elección porque no creo que eso ayude a la gente", dijo Singh.

