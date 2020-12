Claves para entender la cotización del agua en Wall Street; ¿afectará a México en el futuro?

Según UNICEF, en el mundo una de cada tres personas no cuenta con acceso al agua potable. En un informe titulado “Progress on drinking water, sanitation and hygiene: Special focus on inequalities”, advierten que si los países no duplican sus esfuerzos en materia de saneamiento, no se tendrá acceso universal para el año 2030.

En días recientes se anunció que el líquido iba a cotizar en Wall Street. Pero ¿qué representa esta medida? y ¿a qué países o ciudades afectará?

Lo cierto es que la cotización del índice Nasdaq Veles California Water Index (ticker NQH2O) no tiene implicaciones sobre el líquido fuera de California.

¿Afectará a México la cotización del agua en Wall Street?

Las claves para entender la cotización del agua

1.- No es una medida para todo el mundo. El índice NQH20 sólo aplica para los precios del agua de uso industrial y agrícola en California (el mercado de agua más grande en Estados Unidos).

2.- ¿Para qué sirve? Así se podrá tener un precio del agua para el futuro, mismo que permita a los agricultores y a la industria hacer una previsión de los costos del agua.

3.- ¿Puede pasar en México? En nuestro país no hay condiciones para que el agua cotice en bolsa. El director de de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, explicó que para que México tuviera un derivado ligado al precio del agua tendría que existir un índice, lo cual sólo ocurre cuando hay condiciones de abastecimiento, política de fijación de precios y control de consumo.

4.- ¿Por qué se hace? En el mundo existe una tendencia hacia la escasez, por ello es importante que se fijen costos para las industrias que tienen un alto consumo de agua en localidades donde se reporta mayor escasez.

5.- ¿Hay escasez de agua en California? Sí. El centro de estudios PPIC Water Policy Center señala que existe un fenómeno de sequía en varias regiones de California desde 2016.