Abstención de sufragio supera 80%

Nicolás Maduro se alistaba ayer para conquistar el control del Parlamento de Venezuela en unas elecciones boicoteadas por la oposición, sin respaldo internacional, y con centros de votación vacíos.

Más de 20 de los 30 millones de habitantes del país caribeño fueron llamados a las urnas en unos comicios en los que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) buscaba la "victoria perfecta".

Sin embargo, el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Legislativo y reconocido como presidente encargado de Venezuela por unos 50 países, aseguró a través de Twitter que la abstención, la opción a la que llamó, superó 82%, un dato que no podrá ser corroborado hasta que el CNE emita el primer boletín con resultados.

A lo largo del día muchos puntos para votar estaban vacíos o con pocas personas.

Los coordinadores de los centros consultados por EFE explicaron, sin acceder a ser grabados en audio o video por temor a represalias, que la participación había sido menor a 20%, al menos hasta las 16:00 horas.

A través de un audio filtrado, el gobernador chavista Julio César León admitió el fracaso electoral del régimen, informó el diario digital Infobae.

"En este momento la abstención está muy elevada", dijo León. "Verifiquemos quién votó y los que no han ido a votar los empezamos a buscar de las distintas maneras y aplicando cualquier método. Apliquemos a partir de este momento un cuerpo a cuerpo", argumentó.

Los comicios, en los que no participó la oposición mayoritaria que controla actualmente el Parlamento, no serán reconocidos por la Unión Europea ni por la Organización de Estados Americanos por considerar que no están dadas las condiciones para ser vistos como un proceso democrático.

Por AFP, EFE Y AP