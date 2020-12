Papa Francisco cumple 84 años sin celebraciones oficiales ni contacto con los fieles

El Papa Francisco cumple hoy 84 años y, como es habitual, no habrá celebraciones oficiales y seguirá su agenda normal de trabajo con reuniones de algunos miembros de la Curia y recibiendo felicitaciones de todo el mundo.



Además en este octavo cumpleaños como pontífice, debido a la pandemia, no tendrá contacto con los fieles como ha ocurrido en otros aniversarios que han coincidido con audiencias u otros actos y en los que le regalaron alguna tarta.



Uno de los primeros en felicitar al papa fue el presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, que en sus redes sociales escribió: "Mis mejores deseos, Papa Francisco. Seguimos con el mayor respeto su compromiso con una Iglesia de proximidad, siempre atenta a las necesidades de los más pobres, los más frágiles, los más pequeños".



También el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, en una carta felicitó al pontífice argentino y destacó que en estos momentos tristes y trágicos por la pandemia el papa "no ha fallado a nadie".



"Personas de diferentes religiones, o que no profesan ninguna, en momentos de prueba y soledad han podido sentir constantemente el apoyo y el aliento del papa", escribió.



En cumpleaños anteriores ha recibido cartas, correos y telegramas de felicitaciones desde todos los rincones del mundo y también suele llamarle el papa emérito Benedicto XVI.

