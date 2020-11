¿Quién votó por Trump y quién votó por Biden? | Perfil de los electores en EU

Estados Unidos aún no conoce a su próximo presidente. La contienda electoral que inició el pasado martes 3 de noviembre se ha extendido y -al menos- cinco estados no han terminado de contar todos sus votos.

La balanza está inclinada en favor de Joe Biden, el candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos quien, de acuerdo con la proyección de la agencia AP, suma 264 votos electorales y mantiene la ventaja en estados como Georgia y Pensilvania, los cuáles de ganar le darían 36 votos más y el pase a la Casa Blanca.

En tanto, el actual presidente, Donald Trump, según AP suma 214 votos electorales y tendría que ganar todos los estados donde no han terminado los conteos para alcanzar los 270 votos y conseguir la reelección.

Este miércoles, el mandatario ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que los demócratas quieren robarle la elección, ya que él fue el aspirante por quien más votaron las personas no blancas, como latinos, afroamericanos, asiáticoamericanos e indígenas.

En 2016, la clase obrera, blancos, adultos mayores y evangélicos fueron quienes principalmente le dieron a Donald Trump el triunfo frente a la demócrata Hillary Clinton.

Sin embargo, este año los sectores que lo apoyaron no son justamente los mismos que él mencionó en el mensaje del miércoles.

Perfil de los votantes en las elecciones de EU 2020

De acuerdo con una encuesta publicada por The Washington Post, estos datos podrían ser indicador de qué sectores de la población votaron por cada candidato:

Género

Hombres: Donald Trump (49%) | Joe Biden (48%)

Mujeres: Donald Trump (43%) | Joe Biden (56%)

Edad

18 a 29 años: Donald Trump (35%) | Joe Biden (62%)

30 a 44 años: Donald Trump (45%) | Joe Biden (52%)

45 a 64 años: Donald Trump (49%) | Joe Biden (50%)

+65: Donald Trump (51%) | Joe Biden (48%)

Raza u origen

Blancos: Donald Trump (57%) | Joe Biden (42%)

Afrodescendientes: Donald Trump (12%) | Joe Biden (87%)

Hispanos/Latinos: Donald Trump (32%) | Joe Biden (66%)

Asiáticos: Donald Trump (31%) | Joe Biden (63%)

Otros: Donald Trump ( 40%) | Joe Biden (58%)

Sexo por raza

Hombres blancos: Donald Trump (58%) | Joe Biden (40%)

Mujeres blancas: Donald Trump (55%) | Joe Biden (43%)

Hombres afrodescendientes: Donald Trump (18%) | Joe Biden (80%)

Mujeres afrodescendientes: Donald Trump (8%) | Joe Biden (91%)

Hombres hispanos/latinos: Donald Trump (36%) | Joe Biden (61%)

Mujeres hispanas/latinas: Donald Trump (28%) | Joe Biden (70%)

Otros: Donald Trump (37%) | Joe Biden (60%)

Educación

Con estudios universitarios: Donald Trump (42%) | Joe Biden (55%)

Estudios menores a universitarios: Donald Trump 49%) | Joe Biden (49%)

Educación por raza

Blancos con estudios universitarios: Donald Trump (49%) | Joe Biden (49%)

Blancos con estudios menores a universitarios: Donald Trump (64%) | Joe Biden (35%)

No blancos con estudios universitarios: Donald Trump (27%) | Joe Biden (71%)

No blancos con estudios menores a universitarios: Donald Trump (26%) | Joe Biden (72%)

Religión

Protestantes/cristianos: Donald Trump (62%) | Joe Biden (37%)

Católicos: Donald Trump (47%) | Joe Biden (51%)

Otras religiones: Donald Trump (31%) | Joe Biden (65%)

Sin religión: Donald Trump (30%) | Joe Biden (65%)

Conclusiones

Donald Trump captó ligeramente más el voto de las personas mayores de 45 años, sin embargo su contrincante demócrata tuvo una ventaja más pronunciada entre los votantes de menor edad y hasta los de 44 años.

En tanto, Trump se equivocaba cuando presumía que consiguió más cantidad de votos de personas no blancas que Joe Biden; según la encuesta de The Washington Post, los electores blancos fueron quienes dieron un poco más de apoyo al republlicano; no obstante, el demócrata arrasó con los votos de afrodescendientes, hispanos, latinos, asitáicos y otros sectores considerados no blancos.

En cuanto al nivel de estudios de los votantes, el ejercicio estadístico arroja que las personas no blancas con estudios universitarios y también las que cuentan con estudios menores eligieron por gran margen a Joe Biden; en el caso de las personas blancas, sólo los blancos con estudios menores a universitarios mostraron más apoyo a Trump; los blancos universitarios votaron por igual.

Finalmente, Joe Biden captó mayor votos por parte de personas que se consideran sin religión, pero de igual manera, los católicos (religión que él profesa) y las personas de otras creencias, también votaron por él. Trump arrasó sólo entre los votantes considerados protestantes o cristianos.

Por Olivia Vázquez Herrera con información de The Washington Post

