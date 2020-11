Elecciones EU: "Es triste que la mitad del país haya votado por Trump"

A pesar del mal manejo de la pandemia, de los comentarios racistas y todos los desaciertos en los cuatros años de su administración, varias personas han vuelto a votar por Donald Trump, dijo directora del Centro Bunche para Asuntos Internacionales de Howard University.

Este comentario surge ante el conteo de votos de los comicios realizados el 3 de noviembre, en donde Joe Biden va a la cabeza, sin embargo, no hay una gran diferencia con Trump en varios estados, como Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Pensilvania, entidades donde continúa el escrutinio.

En entrevista con Javier Solórzano, la especialista indicó que en caso de que Biden quede como presidente tendrá que reducir la polarización que existe en el país y que se agravó con la llegada de Trump al poder.

Ante las declaraciones de Trump, previo y después de la elección, muchos analistas predecían un conflicto post-electoral, en el que la gente tomaría las calles para exigir el escrutinio de los votos. Sin embargo, de acuerdo a Tonija Hope, debido al tiempo que se ha tomado el dar a conocer un ganador se respira un ambiente más tranquilo.

En cambio, no descartó que haya algún conflicto en los estados donde se está viendo una menor diferencia entre un candidato y otro.

No he escuchado de ningún tipo de violencia. No creo que lleguemos a ese punto, yo creo que va a ver gritos, pero el país ha tenido tiempo para darse cuenta que no tenemos que levantarnos en armas para defender a este hombre (Trump) porque no vale la pena.