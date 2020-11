Sistema electoral de EU es "arcaico": Gabriel Guerra

Los resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos aún no se ha dado a conocer debido a que no se han terminado de contabilizar los votos y, además, no hay una evidente diferencia entre Donald Trump y Joe Biden, lo que ha provocado que el presidente haya anunciado que irá a la Corte Suprema para denunciar fraude electoral de no resultar victorioso en los comicios

Al respecto, el presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados, Gabriel Guerra Castellanos, dijo que esta situación se desarrolló debido al sistema electoral "arcaico" que mantiene el país norteamericano.

El sistema electoral estadounidense es tan barroco, tan arcaico, tarde o temprano tenía que pasar algo así. El país más poderoso del mundo, el más rico, el que se dice el farol de la democracia, ni siquiera puede contar sus votos de una manera ordenada, sistemática y rápida, y ni siquiera lo puede hacer de la misma manera en cada uno de los estados.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el analista indicó que Trump utilizará como argumento para su denuncia el conteo de más de 100 millones de votos anticipados.

Lo que estamos viendo es algo que tiene que ver con que no hay sistemas uniformes, ni para contar, ni para procesar los votos, ni siquiera para definir que votos son aceptables y qué votos no, y ahí va a estar buena parte de la disputa judicial, en cuáles votos se aceptan y lo anticipó Trump, diciendo algo propio de un dictador tropical, que había que parar el conteo de votos porque no fuera a ser que aparecieran más de un lado.

El apoyo hacia Trump

Guerra Castellanos dijo que a pesar de que el presidente Trump ha demostrado ser misógino, racista, etcétera, aún tuvo muchos votos populares, lo que demuestra que hay personas que coinciden con su ideología.

Los más grave es la profunda división que existe en la sociedad estadounidense. (...) Resulta que hasta el voto popular se apretó. Más allá de quien resulte el triunfador, creo que pierde la democracia y la civilidad.

